Un medic specialist în oncologie și hematologie pediatrică, întors la Tulcea după rezidențiat, lucrează de aproximativ un an în construcții după ce nu a reușit să găsească un post în specialitatea sa. Spitalul Județean de Urgență Tulcea a transmis că nu i-a respins o solicitare de angajare și a explicat de ce, în actuala structură a unității, nu există un post pentru această specializare. Cazul readuce în discuție problema locurilor disponibile pentru medicii formați în specializări de nișă și deficitul de specialiști din spitalele din teritoriu.

Reprezentanții SJU Tulcea susțin că unitatea medicală nu a primit o solicitare oficială din partea medicului și, prin urmare, nu i-ar fi putut respinge o cerere de angajare.

Spitalul precizează, în același timp, că nu are în structura sa o secție sau un compartiment deoncologie și hematologie pediatrică.

„Unitatea noastră sanitară Tulcea nu are în structura sa o secţie sau un compartiment de oncologie şi hematologie pediatrică. Unitatea are Secţie de Pediatrie şi Secţie de Oncologie medicală, acestea fiind structuri distincte, cu atribuţii şi competenţe corespunzătoare specialităţilor pentru care sunt organizate”, se arată în dreptul la replică publicat pe site-ul SJU Tulcea.

Conducerea spitalului afirmă că este deschisă identificării unor soluții pentru dezvoltarea serviciilor medicale pediatrice și atragerea de specialiști, însă angajările trebuie făcute în limitele structurii organizatorice aprobate de Ministerul Sănătății și ale posturilor existente.

Managerul general al SJU Tulcea, Tudor Năstăsescu, consideră că situația medicului scoate în evidență o problemă mai largă, legată de modul în care sunt stabilite specializările și de necesarul real de medici din teritoriu.

„Pregătirea în rezidenţiat trebuie să fie bine corelată cu necesarul de asemenea medici, pentru că, din ce am înţeles în toată situaţia acestui tânăr medic specialist, nu prea există locuri în care s-ar putea angaja”, a declarat Tudor Năstăsescu pentru Agerpres.

Managerul SJU Tulcea a spus că medicii aflați la început de carieră trebuie să țină cont și de posibilitățile de angajare atunci când își aleg specializarea.

El a atras atenția, în schimb, asupra deficitului existent în alte domenii medicale, menționând cardiologia și neurologia. Potrivit acestuia, lipsa specialiștilor se resimte inclusiv în spitalele județene mari, unde există situații în care nu poate fi asigurată linia de gardă pentru aceste specialități.

„Este nevoie de corelare între ceea ce se cere pe piaţa serviciilor medicale şi opţiunea pe care fiecare şi-o asumă, astfel încât să poată ocupa un post absolut necesar”, a afirmat managerul.

Președinta filialei teritoriale a Colegiului Medicilor, Emilia Stamate, susține însă că ar fi necesară găsirea unei soluții pentru ca medicul specialist în oncologie și hematologie pediatrică să poată profesa în Tulcea.

Ea a explicat că această specializare este întâlnită în principal în centrele universitare mari, unde există clinici dedicate, în timp ce orașele mai mici se confruntă cu un deficit de medici.

„Este foarte important pentru un părinte cu un copil bolnav să nu mai facă sute de kilometri, să avem şi noi, aici, medicul nostru”, a afirmat Emilia Stamate.

Reprezentanta Colegiului Medicilor consideră că Ministerul Sănătății și comisia de specialitate ar trebui să identifice cadrul legal prin care medicii formați în această specializare să poată fi angajați și în spitalele sau ambulatoriile din teritoriu.

„Au introdus această specialitate, foarte bine, dar au lăsat-o undeva suspendată. Când termini, nu ştii ce să faci şi nu este bine”, a mai spus Emilia Stamate.

Mihai Grigoraș a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureștiși și-a făcut rezidențiatul în institute de specialita te din Capitală.

În urmă cu aproximativ un an, după finalizarea pregătirii, medicul s-a întors în Tulcea și a încercat să își găsească un loc de muncă în specialitatea sa. Pentru că nu a reușit, a ajuns să lucreze ca muncitor necalificat în construcții.

Problema deficitului de medici specialiști este semnalată în județul Tulcea de peste două decenii. Situația este pusă și pe seama poziționării geografice a județului și a lipsei infrastructurii medicale specifice marilor centre universitare.

În ultimii ani, Consiliul Județean Tulcea, care susține financiar SJU, a investit în modernizarea infrastructurii spitalicești și a oferit stimulente financiare medicilor specialiști, precum și locuințe cu chirie, pentru a-i atrage în județ.

Din 2022, acestui demers i s-a alăturat și Primăria municipiului Tulcea. Pentru 2026, administrația locală a prevăzut în buget un milion de lei pentru stimulentele acordate specialiștilor, iar până în prezent au fost plătiți 532.668 de lei.