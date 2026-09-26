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Dronă la granița României. A doua alertă aeriană în mai puțin de 24 de ore

Dronă la granița României. A doua alertă aeriană în mai puțin de 24 de oreAvioane F-18. Sursa foto: Facebook/Mapn
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Din cuprinsul articolului

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert în noaptea de 25 spre 26 septembrie, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România. Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar MApN a anunțat că nu a fost înregistrată nicio pătrundere în spațiul aerian național.

O nouă alertă de dronă a fost declanșată în apropierea graniței României, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după detectarea unei ținte aeriene în zona localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a urmărit ținta care evolua în apropierea frontierei, iar autoritățile au decis avertizarea populației din nordul județului Tulcea.

Dronă la granița României. A doua alertă aeriană în mai puțin de 24 de ore

După apariția țintei pe radare, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 00:15.

În același timp, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol. Avioanele au fost trimise pentru monitorizarea situației din apropierea frontierei României. Alerta aeriană a fost încheiată la ora 01:30.

MApN a anunțat că, pe durata incidentului, nu au fost raportate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.

Drona FP-1

Drona FP-1 / sursa foto: captură video

O altă alertă avusese loc cu mai puțin de 24 de ore înainte

Incidentul din noaptea de 25 spre 26 septembrie vine după o altă alertă produsă vineri dimineață în apropierea graniței cu Ucraina.

La 25 septembrie, radarele MApN au identificat o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Galați. Atunci, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar locuitorii din estul județului Galați și nordul județului Tulcea au primit mesaje RO-Alert.

Nici în acel caz nu a fost raportată o încălcare a spațiului aerian național.

Incidente repetate cu drone în apropierea României

Alertele privind drone și alte ținte aeriene s-au repetat în 2026, în contextul atacurilor desfășurate în apropierea frontierei României.

Datele MApN actualizate la 25 septembrie indicau 145 de atacuri produse, de la începutul războiului, în apropierea graniței și care au determinat măsuri de monitorizare și gestionare din partea structurilor militare.

În 47 de situații au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian sau maritim național, potrivit statisticilor ministerului.

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