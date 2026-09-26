CNN nu va avea jurnaliști la bordul Air Force One în deplasarea pe care Donald Trump o face sâmbătă în Tennessee, după ce Casa Albă a decis ca locul televiziunii în grupul de presă să fie ocupat de Real America's Voice News. Măsura apare la scurt timp după ce o instanță a permis revenirea reporterilor CNN, MS NOW și Politico în complexul Casei Albe, relatează The Guardian.

Casa Albă a decis ca jurnaliștii CNN să nu îl însoțească pe președintele Donald Trump la bordul Air Force One în deplasarea programată sâmbătă în Tennessee. CNN a fost înlocuită în grupul de presă de Real America's Voice News, publicație conservatoare. Noua măsură vine în contextul disputei dintre administrația Trump și mai multe instituții de presă privind accesul jurnaliștilor la activitățile președintelui.

Decizia a apărut după ce jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico au revenit în complexul Casei Albe. Reporterilor celor trei instituții le fusese interzis accesul cu o săptămână înainte.

Un judecător a suspendat temporar restricția printr-o hotărâre pronunțată joi dimineață, ceea ce a permis reporterilor celor trei organizații să intre din nou la Casa Albă.

Hotărârea nu a reglementat însă în mod direct componența grupului de presă care îl însoțește pe președinte.

Jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico au continuat să nu îl relateze pe Trump în cadrul grupului de presă, chiar dacă au putut reveni în complexul executiv.

Un element important al deciziei judecătorești este faptul că aceasta se referă la accesul pe terenul Casei Albe, fără să menționeze în mod direct Air Force One.

În aceste condiții, CNN nu se va afla la bordul avionului prezidențial în timpul deplasării de sâmbătă.

Disputa privind accesul presei a afectat și funcționarea rețelei video americane care asigură imaginile de la Casa Albă. Pentru o perioadă scurtă, sistemul a redevenit operațional, după ce activitatea fusese afectată în urma interdicției impuse celor trei instituții de presă.

La prânz, telespectatorii CNN au putut urmări imagini cu Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping în timpul unei vizite la Arhivele Naționale. La eveniment au participat și Melania Trump și Peng Liyuan, soția președintelui chinez.

Reluarea transmisiunilor a indicat că sistemul video al grupului de presă funcționa din nou în acel moment.

„În momentul de față, toate sistemele funcționează”, a declarat o persoană familiarizată cu grupul, vorbind sub condiția anonimatulu, potrivit sursei inițiale.

Situația privind accesul CNN la Air Force One rămâne însă separată de revenirea jurnaliștilor în complexul Casei Albe, deoarece ordinul temporar emis de instanță nu face referire directă la avionul prezidențial.