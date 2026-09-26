Politica

Guvernul Mureșan, calendarul audierilor și votul din Parlament

Guvernul Mureșan, calendarul audierilor și votul din ParlamentSursa: Inquam photos/Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Miniștrii propuși în Guvernul lui Siegfried Mureșan vor trece prin audierile din comisiile parlamentare luni și marți, iar miercuri este programat votul de învestire în plenul celor două Camere reunite. Audierile încep luni la ora 14.00 și se încheie marți la ora 20.00, în timp ce ședința pentru acordarea votului de învestitură este programată miercuri, de la ora 13.00.

Calendarul a fost stabilit sâmbătă de Birourile Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, după ce premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus la Parlamentprogramul de guvernare și lista Cabinetului.

Cine intră primul la audierile din Parlament

Prima audiere este programată luni, la ora 14.00, când în fața parlamentarilor va ajunge Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei. În aceeași zi vor fi audiați, în ordine, Tanczos Barna – Agricultură, Radu Miruță – Apărare, Cătălin Drulă – Transporturi, Alexandru Nazare – Finanțe și Irineu Darău – Economie.

Audierile de luni se desfășoară în intervalul 14.00-20.00.

Fiecărui ministru propus îi este alocată o oră pentru audiere. Avizul acordat de comisiile parlamentare este consultativ.

Parlament

Parlament. Sursa: Inquam photos/George Călin

Marți au loc cele mai multe audieri

Marți, programul începe la ora 10.00 și se încheie la ora 20.00. În fața comisiilor parlamentare sunt programați Mircea Abrudean, pentru Ministerul Afacerilor Interne, Dragoș Pâslaru, pentru Ministerul Proiectelor Europene, și Raluca Turcan, pentru Ministerul Muncii.

Lista continuă cu Oana Gheorghiu, propusă la Sănătate, Oana Țoiu – Externe, Andrea Chil – Justiție, Ötvös Koppány Bulcsú – Cultură, Mihai Dimian – Educație, Cseke Attila – Dezvoltare și Diana Buzoianu – Mediu.

Diana Buzoianu este ultima persoană nominalizată pentru un portofoliu ministerial care va fi audiată în comisiile de specialitate, potrivit calendarului stabilit de conducerile celor două Camere.

Votul pentru Guvernul Mureșan, miercuri

După finalizarea audierilor, procedura de învestire intră în etapa votului din plen. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru acordarea votului de învestitură este programată miercuri, la ora 13.00.

Pentru ca Guvernul Mureșan să fie învestit sunt necesare 233 de voturi. Potrivit informațiilor din acest moment, Cabinetul propus de premierul desemnat nu dispune de numărul necesar de voturi.

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