O țintă aeriană (dronă) a fost detectată în noaptea de marți spre miercuri în apropierea frontierei dintre Ucraina și România, în zona de la est de Izmail, potrivit unei comunicări a MApN.

Ministerul Apărării Naționale anunță că două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate pentru monitorizarea situației, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea.

Potrivit MApN, sistemele de supraveghere radar au identificat, în noaptea de 29 spre 30 septembrie, o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, la est de Izmail și în apropierea frontierei fluviale cu România.

„Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

În urma detectării țintei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri pentru informarea populației din zona aflată în proximitatea frontierei.

La ora 00.35, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați cu privire la situația aeriană. Măsura a fost luată preventiv, în contextul apropierii țintei de granița României.

MApN precizează însă că monitorizarea nu a indicat o încălcare a spațiului aerian național. „Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național”, a transmis ministerul.

Potrivit aceleiași surse, alerta aeriană a încetat la ora 00.10.

Incidentul s-a produs într-o zonă aflată în apropierea frontierei românești, unde autoritățile monitorizează constant evoluțiile aeriene de pe teritoriul Ucrainei. Prezența aeronavelor spaniole face parte din misiunea de Poliție Aeriană Întărită desfășurată pentru supravegherea și protejarea spațiului aerian.

Deși autoritățile au emis mesajul de avertizare pentru populație, Ministerul Apărării subliniază că, în cazul de față, nu a fost identificată nicio pătrundere a țintei în spațiul aerian al României.