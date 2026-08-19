Cinci persoane, între care și un polițist din cadrul IPJ Timiș, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar o a șasea a fost plasată în arest la domiciliu, în dosarul furturilor din locuințele unor medici și politicieni din Timișoara. Printre victime se află deputatul PNL Marilen Pirtea, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, Cristian Oancea, și un alt medic din județ.

„Faţă de cinci persoane, magistraţii au dispus arestarea preventivă pentru 30 zile, iar faţă de o persoană a fost dispusă măsura arestului la domiciliu”, a transmis miercuri seară, IPJ Timiş.

Printre persoanele arestate se află și polițistul din cadrul IPJ Timiș, cercetat pentru folosirea, directă sau indirectă, de informații care nu sunt destinate publicității ori pentru permiterea accesului unor persoane neautorizate la astfel de informații.

Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi urmărit și monitorizat mai multe persoane pentru a identifica momentele în care puteau pătrunde în locuințe și fura bani sau bunuri de valoare.

"Pentru săvârşirea faptelor, persoanele bănuite ar fi utilizat diferite dispozitive destinate perturbării sistemelor de alarmare şi supraveghere video, precum şi alte mijloace care le-ar fi facilitat pătrunderea în imobile. Totodată, pentru monitorizarea persoanelor vătămate, aceştia ar fi utilizat autoturisme pe care le schimbau periodic, în scopul evitării identificării", au precizat anchetatorii.

Printre persoanele vizate de furturi se numără rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputatul PNL Marilen Pirtea.

Pe lista victimelor se află și Cristian Oancea, fost manager al Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, precum și un alt medic din județul Timiș.

Unul dintre suspecți ar fi participat și la jaful de la Oficiul Poștal 1 din Timișoara, unde au fost furați banii destinați pensiilor, în valoare de aproximativ două milioane de euro.

În dosarele cercetate, prejudiciul total estimat depășește 900.000 de euro.

Anchetatorii urmează să dispună măsurile legale necesare pentru recuperarea prejudiciului.