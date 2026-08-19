Din cuprinsul articolului Numărul stațiilor fără motorină este în scădere

Aprovizionarea cu motorină din Republica Moldova începe să se îmbunătățească, după ce problemele de navigație pe Dunăre au perturbat transporturile de carburanți prin Portul Internațional Liber Giurgiulești. Autoritățile au recurs la transportul rutier pentru a menține alimentarea pieței.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că, în ultima zi, în Republica Moldova au ajuns aproximativ 800 de tone de benzină și peste 2.000 de tone de motorină. Cea mai mare parte a cantităților este adusă în prezent pe cale rutieră, prin punctul vamal Leușeni.

„Marea majoritate a acestor volume vin deja pe cale terestră prin postul vamal Leușeni. Volumele cele mai mari, până acum, noi le importam totuși prin portul internațional Giurgiulești”, a declarat ministrul la un post TV.

Schimbarea rutelor de transport a fost necesară după ce condițiile de navigație pe Dunăre au complicat aprovizionarea prin Giurgiulești. În aceste condiții, transportul rutier a devenit principala variantă pentru aducerea unor cantități suplimentare de carburanți în țară.

Primele semne de ameliorare se observă și la nivelul stațiilor de alimentare. Potrivit datelor prezentate de ministrul Energiei, numărul stațiilor care nu aveau motorină a scăzut de la 58, în dimineața zilei precedente, la 48 în dimineața de miercuri.

Dorin Junghietu a apreciat că evoluția indică o îmbunătățire a situației, în condițiile în care aprovizionarea continuă, iar cantitățile de carburanți sunt aduse pe rute alternative.

Problemele de aprovizionare au apărut pe fondul dificultăților de transport pe Dunăre, în condițiile în care Portul Internațional Liber Giurgiulești reprezenta una dintre principalele căi prin care Republica Moldova își asigura importurile de produse petroliere.