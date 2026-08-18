Motorina s-a scumpit din nou și a trecut iar de pragul de 10 lei pe litru în majoritatea marilor rețele de benzinării, la doar câteva zile după reducerea temporară a accizei. Măsura, care a intrat în vigoare la 16 august și a redus acciza la motorina standard cu 20%, a dus inițial la o scădere de aproximativ 68 de bani pe litru, însă prețurile au început ulterior să crească din nou.

În stațiile Petrom, de exemplu, motorina ajunsese la 9,99 lei pe litru după aplicarea reducerii, față de 10,67 lei înainte de intrarea în vigoare a măsurii. Reducerea accizei este valabilă până la 31 august.

Scăderea accizei nu a reușit să împiedice noi majorări ale prețurilor la carburanți. Motorina standard a revenit peste 10 lei pe litru în majoritatea marilor rețele de benzinării, după ieftinirea de la jumătatea lunii august.

Evoluția prețurilor este influențată și de variațiile cotațiilor internaționale ale petrolului, dar și de situația de pe piețele de aprovizionare.

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a explicat că reducerea accizei nu poate garanta menținerea unui anumit nivel al prețurilor la pompă.

Irineu Darău a spus că mecanismul reducerii accizei este unul variabil, efectele sale depinzând inclusiv de evoluția prețului petrolului.

„Așteptarea de a ține prețurile în frâu sau de a garanta un preț, dacă vreți, sau măcar un plafon, nu este realistă”, a afirmat ministrul interimar.

El a precizat că, într-o perioadă în care prețul barilului se modifică și există probleme pe fluxurile de aprovizionare, nu poate fi garantat un anumit nivel al prețului carburanților.

„Într-o perioadă în care nu doar că variază prețul barilului, sunt tot felul de probleme pe fluxul de aprovizionare, nimeni, rațional, nu poate promite un anumit preț”, a explicat Darău.

Ministrul a explicat și că modificările prețului petrolului nu se reflectă imediat în prețurile plătite de consumatori.

„Simțim efectele după una, două, trei săptămâni. Să nu ne gândim că dacă azi scade prețul la baril, mâine va scădea la pompă. Lucrurile acestea au o aplicare în timp”, a spus Irineu Darău.

Astfel, prețul carburanților de la pompă este influențat de evoluțiile anterioare ale pieței petroliere, nu doar de cotația din ziua respectivă.

Irineu Darău a susținut că reducerea accizei a avut totuși un efect asupra prețului final, chiar dacă nu a împiedicat noi majorări.

Ministrul a precizat că, în lipsa măsurii, prețurile carburanților ar fi fost mai mari și a subliniat că nu există un mecanism care să poată neutraliza toate variațiile pieței. „Nu există mecanism perfect”, a spus Darău.

El a atras atenția și asupra riscurilor unor intervenții directe pentru menținerea artificială a unui anumit preț.

În acest context, ministrul a invocat situațiile în care alte state au încercat să intervină direct pe piața carburanților pentru a menține prețurile la un anumit nivel.

„Au încercat în primăvară niște țări și țineți minte că cine a încercat să intervină brutal pentru a garanta un preț, de obicei a ajuns să nu mai aibă benzină sau motorină la pompă”, a afirmat Darău.

Reducerea temporară a accizei la motorina standard rămâne în vigoare până la 31 august, iar evoluția prețurilor în perioada următoare va depinde inclusiv de cotațiile internaționale ale petrolului și de condițiile de aprovizionare.