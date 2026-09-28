Republica Moldova. Un cunoscut om de afaceri, fiul unui avocat celebru, ex-ministru al Justiţiei, a fost reţinut într-in dosar de trafic de droguri.

Portalul PulsMedia scrie, cu referinţă la surse din Poliţie, că ar fi vorba de Drăgostin Păduraru, fiul în vârstă de 36 de ani al fostului ministru şi erx-secretar general al Aparatului preşedintelui Republicii Moldova.

Potrivit Poliției, ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii sectorului Botanica, au documentat timp de aproximativ o lună activitatea a trei bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani.

Aceștia sunt suspectați că ar fi pus la cale o schemă de comercializare a cocainei. Asupra lor au fost găsite telefoane urilizate exclusiv la comercializarea drogurilor. Precum şi mai multe pliculeţe cu cocaină pregătite pentru comercializare.

Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar procurorul de caz a solicitat instanței aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile.Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă între 12 și 15 ani de închisoare.

Poliţia nu a făcut publice numele celor trei suspecţi.

Drăgostin Păduraru este cunoscut în Chişinău ca om de afaceri, fiind considerat unul din cei mai râvniţi burlaci.

Bărbatul a deţinut mai mulţi ani un local de fiţe pe strada Mihai Eminescu din Chişinău, barul Barbar, apreciat de boemii din Capitală. Ulterior, Drăgostin Păduraru a renunţat la această afacere şi s-a axat pe organizarea evenimentelor.

Toate numerele de telefon afişate public de Drăgostin Păduraru sunt în afara ariei de acoperire.

L-am contactat la telefon pe avocatul Ion Păduraru. Însă apărătorul a refuzat să infirme sau să confirme reţinerea fiului său. „Eu nu dau interviuri. Nu vă supăraţi”, ne-a spus Ion Păduraru şi a închis înainte să asculte întrebarea pe care urma să o adresăm.