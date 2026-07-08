Autoritatea Vamală Română (AVR) a transmis că informația distribuită în ultimele ore pe rețelele de socializare, potrivit căreia instituția ar fi confiscat 75 de kilograme de cocaină ambalată în pachete cu fotografia președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, este complet falsă.

Instituția precizează că nu a desfășurat o astfel de operațiune și că nu a emis niciun comunicat privind un asemenea caz.

„În mediul online circulă o «ştire» potrivit căreia Autoritatea Vamală Română ar fi confiscat 75 kg de cocaină ambalată în pachete purtând fotografia preşedintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy. Această informaţie este FALSĂ. Instituţia noastră nu a desfăşurat nicio astfel de acţiune şi nu a emis nicio comunicare pe acest subiect”, a transmis Autoritatea Vamală Română.

Persoanele care au răspândit informația, au mai precizat reprezentanții instituției, au folosit în mod abuziv elemente de identitate vizuală pentru a crea aparența unui comunicat oficial.

Potrivit Autorității Vamale, în materialele distribuite online apare sigla instituției aplicată pe o imagine falsificată, iar alături circulă și o captură de ecran realizată pentru a imita pagina oficială.

„Peste imaginea falsificată a fost aplicată abuziv sigla Autorităţii Vamale Române. Mai mult, circulă şi o captură de ecran fabricată, care imită site-ul nostru oficial şi un «comunicat» pe care nu l-am publicat niciodată”, au precizat reprezentanții instituției.

Autoritatea Vamală recomandă cetățenilor să verifice întotdeauna informațiile doar din surse oficiale și atrage atenția că tehnologia face tot mai ușoară falsificarea imaginilor și a paginilor de internet: „Informaţiile despre activitatea instituţiei noastre le găsiţi exclusiv pe site-ul oficial și pe conturile noastre oficiale de social media. Într-o lume în care o siglă poate fi lipită pe orice imagine şi un site oficial poate fi «clonat» în câteva minute, cea mai bună protecţie rămâne un simplu obicei: înainte de a crede sau de a distribui, întrebaţi-vă «care este sursa?». Câteva secunde de verificare fac diferenţa între a fi informat şi a fi manipulat”.