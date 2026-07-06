Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, mesaj disperat către liderii din Occident, după un atac devastator lansat de Rusia, anunță dpa.

În contextul în care bilanțul victimelor a depășit 20 de morți, liderul de la Kiev a subliniat că are așteptări uriașe de la viitoarea reuniune la vârf a Alianței Nord-Atlantice, care se desfășoară în capitala Turciei. Summitul trebuie să producă mai mult decât un „exerciţiu lipsit de conţinut” şi să asigure mai multă protecţie pentru Ucraina, a punctat Zelenski în alocuțiunea sa.

Reacția șefului statului ucrainean vine pe fondul unor lovituri masive coordonate de Moscova, care au vizat zone rezidențiale și de infrastructură. „A fost un atac brutal”, a spus el despre loviturile ruseşti cu drone şi rachete asupra Kievului şi a regiunii înconjurătoare în cursul nopţii de duminică spre luni. Zelenski a spus că 22 de persoane au fost ucise şi circa 90 rănite.

Deși sistemele defensive ale armatei ucrainene reușesc să neutralizeze o mare parte din amenințările aeriene, Zelenski a recunoscut că armata se confruntă cu o lipsă acută de resurse pentru a bloca cele mai periculoase proiectile rusești. Președintele a explicat că apărarea aeriană a Ucrainei continuă să aibă o rată mare de intercepţie împotriva dronelor şi rachetelor de croazieră ruseşti atunci când suficiente interceptoare sunt disponibile, dar a atras atenţia că există breşe clare în protejarea împotriva rachetelor balistice.

„Indiferent când capabilităţile necesare sunt disponibile, războinicii noştri au rate de intercepţie cu adevărat mari. Aceasta este singura explicaţie pentru problema cu rachetele balistice - numărul insuficient de interceptoare.”

În acest context critic, liderul ucrainean a criticat ritmul lent de producție al armamentului defensiv la nivel global, arătând cu degetul spre deficitul de muniție pentru sistemele de fabricație americană, singurele capabile să facă față arsenalului balistic al Moscovei.

„Este pur şi simplu absurd că, în lumea de astăzi, producţia nu a fost încă mărită la nivelul care este necesar pentru a proteja oamenii de teroarea balistică”, a mai afirmat președintele ucrainean. Pentru a rezolva această problemă pe termen lung, el a sugerat că Ucraina ar putea produce rachetele Patriot singură, dar că ar avea nevoie de licenţe şi aprobare din partea SUA.

Aflat în ajunul reuniunii euroatlantice de două zile care debutează marți, președintele ucrainean speră în decizii concrete și ferme din partea statelor membre, refuzând ideea unor simple declarații de susținere politică fără acoperire militară.

„Sperăm foarte mult că summitul de acum de la Ankara - summitul celor mai puternice state euroatlantice - nu va deveni un exerciţiu lipsit de conţinut. Şi că protecţia noastră pentru viaţă, cooperarea noastră în materie de securitate şi pentru capabilităţi de apărare aici în Europa şi cu America va deveni mai puternică prin eforturi şi decizii comune”, a adăugat Zelenski.

Pe lângă participarea la sesiunile oficiale alături de ceilalți lideri NATO, agenda lui Volodimir Zelenski la Ankara include și un moment de o importanță geopolitică majoră, acesta urmând să aibă o întrevedere unu la unu cu preşedintele american Donald Trump.