Mihai Ionuț Păunescu, bucureșteanul cunoscut sub porecla „Virus”, a fost reținut de IPJ Prahova pentru 24 de ore după ce a fost oprit luni, pe DN 1, la intrarea în Sinaia. Bărbatul de 42 de ani, condamnat anterior în Statele Unite pentru infracțiuni cibernetice, conducea deși avea dreptul de a șofa suspendat, iar autoturismul său era dotat cu un sistem care permitea rotirea rapidă a două seturi de plăcuțe, dintre care unul imita numerele specifice corpului diplomatic.

Polițiștii din Sinaia au intervenit după ce sistemul LPR montat pe o autospecială a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova a generat o alertă în legătură cu autoturismul condus de bărbat. Mașina a fost identificată și oprită în zona kilometrului 119+600 de metri, la intrarea în orașul Sinaia.

„În fapt, la aceeaşi dată, în jurul orei 11:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Sinaia au fost sesizaţi cu privire la o alertă generată de sistemul L.P.R. (License Plate Recognition), montat pe o autospecială din dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova. În baza sesizării, poliţiştii au acţionat cu operativitate, fiind direcţionate echipaje în vederea identificării şi opririi autovehiculului semnalat, precum şi pentru efectuarea verificărilor specifice. Astfel, în zona kilometrului 119+600 de metri, la intrarea în oraşul Sinaia, poliţiştii au oprit autovehiculul în cauză”, precizează IJP Prahova.

În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit că autoturismul avea atât plăcuțele de înmatriculare emise de autoritățile române, cât și un al doilea set care imita numerele folosite de corpul diplomatic. Cele două variante puteau fi schimbate cu ajutorul unui mecanism rotativ montat pe mașină.

„În ceea ce priveşte autovehiculul, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că acesta era echipat atât cu plăcuţele de înmatriculare emise de autorităţile române, cât şi cu setul de plăcuţe care imitau numerele de înmatriculare diplomatice, cele două seturi fiind montate pe un sistem rotativ care permitea schimbarea rapidă a plăcuţelor de înmatriculare”, explică poliţiştii.

Situația s-a complicat după ce șoferul le-a arătat polițiștilor un document de identitate emis de autoritățile italiene, însă datele înscrise în acesta nu erau reale. Bărbatul a fost dus la sediul poliției, unde anchetatorii i-au stabilit identitatea și au constatat că avea suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice.

„Bărbatul a fost condus la sediul unităţii de poliţie, unde, în urma verificărilor efectuate, a fost stabilită identitatea reală a acestuia. De asemenea, poliţiştii au stabilit că bărbatul figurează cu exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendată”, mai menţionează sursa citată.

Bărbatul este cercetat pentru conducerea unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce, punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare și fals privind identitatea. După administrarea probelor, polițiștii au dispus reținerea lui pentru 24 de ore. Urmează ca acesta să fie prezentat unității de parchet competente pentru a fi analizată oportunitatea unei alte măsuri preventive.

Cercetările continuă la Poliția Stațiunii Sinaia, sub coordonarea procurorului.

Surse judiciare au declarat că bărbatul prins la Sinaia ar fi Mihai Ionuț Păunescu, cunoscut în lumea infracțiunilor cibernetice drept „Virus” și condamnat anterior în Statele Unite la trei ani de închisoare. Bucureșteanul are un istoric care a ajuns în atenția FBI, a Departamentului american al Justiției și a inspectorilor NASA. Autoritățile americane susțin că „Virus” a administrat un serviciu de tip „bulletproof hosting”, o infrastructură formată din servere și adrese IP prin intermediul căreia infractorii cibernetici își puteau desfășura activitatea fiind mai greu de identificat de autorități sau de companiile de securitate informatică.

Prin serviciul administrat de Păunescu au fost sprijinite operațiuni care implicau Gozi Virus, Zeus Trojan, SpyEye Trojan și BlackEnergy. Infrastructura putea fi folosită, de asemenea, pentru atacuri DDoS și campanii masive de spam.

Mihai Ionuț Păunescu închiria servere și adrese IP de la furnizori legitimi, după care le oferea infractorilor cibernetici. Potrivit procurorilor americani, acesta verifica inclusiv dacă adresele respective apăreau pe liste cu IP-uri suspecte.

Atunci când era necesar, datele clienților erau mutate pe alte servere sau chiar în alte țări pentru a evita blocarea lor. Prin serverele și adresele IP puse la dispoziție, utilizatorii puteau să își ascundă identitatea și să lanseze atacuri informatice. Păunescu a fost acuzat inclusiv în legătură cu atacuri DDoS și campanii de spam. „Virus” fusese arestat inițial în România, în decembrie 2012, la București, însă autoritățile americane nu au reușit la acel moment să îl extrădeze.