Virgin Trains a primit aprobarea autorității britanice de reglementare pentru accesul la infrastructura necesară operării unor servicii feroviare prin tunelul de sub Canalul Mânecii, deschizând calea pentru o concurență directă cu Eurostar începând din 2030, The Guardian.

Compania intenționează să introducă până la 20 de curse zilnice dus-întors între Londra și Paris, Bruxelles și Amsterdam.

Decizia Oficiului pentru Căi Ferate și Drumuri (ORR) se aplică pentru perioada 1 octombrie 2030 – 31 decembrie 2040. Autoritatea subliniază însă că aprobarea reprezintă doar un pas în proces, iar Virgin Trains mai are de obținut acces la alte infrastructuri feroviare și autorizațiile de siguranță necesare în Marea Britanie și în Europa.

Planul companiei prevede operarea serviciilor de la gara London St Pancras către trei dintre principalele destinații europene deservite în prezent de Eurostar.

Potrivit planurilor depuse de Virgin, cele 20 de curse zilnice dus-întors ar urma să fie împărțite astfel: 13 servicii către Paris, patru către Bruxelles și trei către Amsterdam. Introducerea serviciilor ar urma să fie făcută etapizat, cu atingerea programului complet în primele luni de operare.

Compania intenționează să utilizeze trenuri de mare viteză Alstom Avelia Stream. Proiectul presupune o investiție de aproximativ 700 de milioane de lire sterline și ar putea genera circa 400 de locuri de muncă în Regatul Unit.

Eurostar operează trenuri de pasageri prin tunelul de sub Canalul Mânecii din 1994. Intrarea Virgin Trains ar aduce, pentru prima dată, un competitor direct pe piața serviciilor feroviare de pasageri dintre Marea Britanie și Europa continentală.

Tunelul nu este însă închis concurenței. Regulile privind accesul la infrastructură prevăd acces echitabil și nediscriminatoriu pentru operatorii eligibili, iar mai multe companii și-au exprimat în ultimii ani intenția de a lansa servicii internaționale.

Virgin este, până acum, compania care a avansat cel mai mult în acest proces. În octombrie 2025, ORR i-a aprobat accesul la depoul internațional Temple Mills din estul Londrei, o infrastructură importantă pentru întreținerea trenurilor care circulă pe High Speed 1 și prin tunelul Canalului Mânecii.

Temple Mills are un rol esențial pentru noile servicii internaționale deoarece este singura instalație din Regatul Unit care poate asigura facilitățile necesare trenurilor de mare viteză destinate tunelului și rețelelor feroviare europene. ORR a considerat accesul la acest depou un element crucial pentru apariția unor noi operatori pe ruta transfrontalieră.

În urma unei evaluări independente a capacității depoului, autoritatea britanică a stabilit că există posibilități de utilizare suplimentară a infrastructurii. În 2025, Virgin a fost selectată dintre mai multe companii care își anunțaseră intenția de a intra pe această piață.

Decizia anunțată acum nu înseamnă că trenurile Virgin pot începe imediat să circule prin tunel. Compania trebuie să obțină în continuare acces la infrastructura feroviară din celelalte țări traversate de servicii și să îndeplinească cerințele de siguranță aplicabile transportului internațional.

ORR a descris aprobarea accesului drept un pas important pentru creșterea concurenței, dar a avertizat că mai există etape de parcurs înainte ca serviciile să fie lansate.

Planurile Virgin apar într-o perioadă în care operatorii feroviari pregătesc extinderea serviciilor internaționale. Eurostar a anunțat propriile planuri de dezvoltare a flotei, inclusiv introducerea unor trenuri cu două niveluri, în timp ce autoritățile britanice și germane analizează posibilitatea unor legături directe între Londra și Berlin.

În același timp, documentele ORR și ale Parlamentului britanic arată că Virgin nu este singura companie interesată de piața traversării Canalului Mânecii. Printre potențialii concurenți ai Eurostar se numără Trenitalia France, Gemini Trains și Evolyn.

Dacă proiectul Virgin va fi implementat conform planurilor, pasagerii vor avea o alternativă la Eurostar pentru călătoriile cu trenul între Londra și Paris, Bruxelles și Amsterdam.

Apariția unui al doilea operator ar crește numărul de servicii disponibile pe aceste relații și ar introduce concurență directă pe o piață dominată de Eurostar timp de peste trei decenii. Impactul asupra tarifelor și al condițiilor de călătorie va depinde însă de modul în care Virgin își va organiza operațiunile și de nivelul efectiv al concurenței după intrarea pe piață.