Haos pe rutele Eurostar. Întârzieri și trenuri blocate pentru a doua zi la rând

Întârzierile cu care se confruntă Eurostar continuă și în a doua zi, după ce numeroși pasageri au rămas blocați ore întregi în trenuri, peste noapte. O pană de curent produsă în Tunelul Canalului Mânecii a dus marți la perturbarea masivă a călătoriilor, în timp ce mii de oameni încercau să ajungă la destinație înainte de Revelion, informează BBC.

Un pasager care urcase în trenul de la 19:01 spre Paris a povestit că, la ora 03:00 GMT, se afla încă blocat la intrarea în tunel. Potrivit relatării sale, personalul le-a transmis că există „50% şanse să ajungem la Paris şi 50% şanse să ne întoarcem la Londra”. Bărbatul a adăugat: „Cred că planul meu de Anul Nou este acum în mâinile operatorilor tunelului”.

Eurostar a precizat că intenţionează să ruleze toate cursele programate miercuri, însă pasagerii sunt avertizați că vor mai exista întârzieri şi posibile anulări. De altfel, trenul Londra–Paris de la ora 06:00 GMT a fost deja anulat.

Defecțiunea la alimentarea electrică aeriană, alături de problemele apărute la un tren LeShuttle, au întrerupt marți întreaga circulaţie, afectând mii de călători. Deși unele curse au fost reluate marți seară, doar una dintre liniile tunelului a rămas funcțională, ceea ce a prelungit întârzierile. Compania Getlink a anunțat că lucrările au continuat toată noaptea.

În actualizarea publicată miercuri dimineaţă, Eurostar a transmis: „Serviciile au fost reluate astăzi după o problemă de alimentare electrică apărută ieri în Tunelul Canalului Mânecii şi după alte dificultăţi ale infrastructurii feroviare apărute pe timpul nopţii. Intenţionăm să operăm toate serviciile astăzi, însă, din cauza efectelor în lanţ, pot exista în continuare întârzieri şi posibile anulări de ultim moment. Vă rugăm să verificaţi actualizările în timp real privind starea trenului dumneavoastră pe pagina de status şi orare.”

Printre cei afectaţi s-a numărat și Dennis van der Steen, care se îndrepta spre Amsterdam pentru Revelion. El a relatat că a rămas aproximativ șase ore în tren, până în jurul orei 03:00 GMT. „Suntem blocaţi”, a declarat el, povestind că, în lipsa curentului electric, unii pasageri au dormit, în timp ce alții erau „foarte îngrijoraţi”. În cele din urmă, li s-a spus că trenul va continua drumul.

Un alt pasager a descris întreaga experiență drept un „carusel de emoţii”, fără certitudinea că trenul va traversa Canalul sau se va întoarce la Londra. Trenul său a ajuns în cele din urmă la Bruxelles: „Mă bucur că am ajuns acasă, am văzut multe familii rămase blocate.”

Imaginile cu aglomerația de la London St Pancras International au circulat intens pe rețelele sociale, iar o fotografie primită de BBC de la un mecanic Eurostar arăta cabluri electrice căzute pe șine. În același timp, maşinile care se îndreptau spre terminalul LeShuttle din Folkestone au format cozi uriașe.

Tim Brown, care se întorcea în Regatul Unit după Crăciun, a povestit că a rămas blocat mai bine de trei ore în maşină, pe trenul LeShuttle, fără „acces la mâncare sau apă”.

Până la prânz, marți, au fost anulate cel puţin o duzină de curse Eurostar între Regatul Unit, Franţa, Belgia şi Olanda. Operatorul şi-a cerut scuze și a precizat că pasagerii îşi pot schimba biletele gratuit sau pot solicita rambursarea ori un voucher electronic. „Să îşi reprogrameze călătoria pentru o altă zi, dacă este posibil, fiind disponibile schimburi gratuite”, a transmis compania, adăugând: „De asemenea, îi sfătuim pe clienţi să nu vină în gări dacă trenurile lor au fost deja anulate.”