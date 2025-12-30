Alertă pentru călători. Toate trenurile Eurostat, suspendate

Compania feroviară Eurostar a decis marți, în jurul prânzului, oprirea completă a traficului feroviar între Londra și principalele destinații europene – Paris, Bruxelles și Amsterdam – ca urmare a unor defecțiuni tehnice apărute pe parcursul dimineții. Măsura a fost anunțată după ce operatorul avertizase deja asupra unor perturbări majore în circulația trenurilor.

Potrivit informațiilor transmise de companie, prima problemă identificată a fost o avarie la sistemul de alimentare cu energie electrică din tunelul de sub Canalul Mânecii, infrastructură esențială pentru legătura feroviară dintre Franța și Regatul Unit.

Situația s-a complicat ulterior din cauza unei defecțiuni tehnice apărute la un tren de tip Shuttle, folosit pentru transportul vehiculelor și autocarelor între cele două maluri ale Canalului.

În acest context, Eurostar a avertizat că menținerea circulației ar fi generat întârzieri semnificative și anulări imprevizibile, motiv pentru care a fost luată decizia suspendării tuturor curselor până la noi instrucțiuni. Reprezentanții companiei le-au transmis pasagerilor să evite deplasarea la gări și să își reprogrameze călătoriile, cu excepția celor care dețineau deja bilete pentru ziua respectivă.

Nemulțumirea călătorilor nu a întârziat să apară, reacțiile fiind vizibile pe platformele de socializare, unde mulți utilizatori au reclamat lipsa de informații clare și impactul major asupra planurilor de vacanță.

Eurostar a reamintit însă opțiunile puse la dispoziția pasagerilor afectați: anularea biletelor în schimbul unui voucher electronic valabil timp de 12 luni, solicitarea rambursării contravalorii călătoriei – fără includerea taxelor de rezervare sau modificare, proces ce poate dura până la 28 de zile – sau schimbarea gratuită a biletului pentru o altă dată ori oră, în aceeași clasă de călătorie.

Pasagerii au la dispoziție un termen de trei luni de la data inițială a plecării pentru a lua o decizie.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că, în acest moment, nu există o estimare clară privind reluarea traficului feroviar și nici un bilanț al numărului de pasageri afectați de această întrerupere.

Suspendarea curselor lovește direct unul dintre cele mai frecventate culoare feroviare internaționale din Europa, într-o perioadă de vârf a deplasărilor, marcată de sezonul sărbătorilor. Din Londra, trenurile Eurostar asigură legături directe nu doar cu Parisul, Bruxellesul și Amsterdamul, ci și cu destinații turistice majore, precum Disneyland Paris, amplificând impactul economic și logistic al blocajului.