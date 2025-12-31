Negocieri în lanț pentru Ucraina: Zelenski convoacă liderii aliați la Paris

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat marţi organizarea unei serii de reuniuni diplomatice şi tehnice, menite să accelereze discuţiile privind oprirea războiului declanşat de Rusia.

Potrivit liderului de la Kiev, punctul central al acestor demersuri va fi o întâlnire la nivel înalt programată pentru săptămâna viitoare în Franţa, cu participarea unor şefi de stat şi de guvern din ţări aliate Ucrainei.

Şeful statului ucrainean a precizat că reuniunea liderilor este programată pentru 6 ianuarie şi va fi precedată de consultări la nivel de consilieri pentru securitate. Acestea urmează să aibă loc pe 3 ianuarie, în Ucraina, şi vor reuni reprezentanţi ai statelor partenere implicate în sprijinirea Kievului.

Volodimir Zelenski a explicat că aceste întâlniri au rolul de a evalua stadiul negocierilor şi documentele deja elaborate, dar şi de a clarifica puncte suplimentare care ţin de arhitectura unui eventual acord. „Trebuie să trecem în revistă toate materialele pregătitoare şi să ne asigurăm că fiecare detaliu este bine înţeles”, a declarat preşedintele ucrainean.

După reuniunea de la Paris, consultările vor continua. Zelenski a anunţat că pe 7 ianuarie vor avea loc noi discuţii la nivel de consilieri, menite să rafineze aspectele tehnice, înainte de o nouă rundă de întâlniri care ar urma să implice lideri europeni şi americani.

Iniţiativa este susţinută de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, care a confirmat luni organizarea unei reuniuni la Paris a aşa-numitei „Coaliţii a Voluntarilor”. Tema principală va fi reprezentată de garanţiile de securitate ce ar putea fi oferite Ucrainei într-un eventual cadru de pace.

Macron a transmis că obiectivul este finalizarea contribuţiilor concrete ale fiecărui stat aliat şi a subliniat că aceste garanţii sunt esenţiale pentru o pace „dreaptă şi durabilă”.

Anunţurile vin la scurt timp după întâlnirea dintre Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, desfăşurată duminică la reşedinţa acestuia din Florida. Deşi liderul de la Washington s-a arătat optimist în privinţa perspectivelor de dialog, el nu a avansat un calendar clar pentru încheierea conflictului care durează din 2022.

Pe fondul acestor evoluţii diplomatice, tensiunile rămân ridicate. Moscova a acuzat Kievul că ar fi lansat un atac cu drone asupra unei reşedinţe asociate preşedintelui rus Vladimir Putin, în regiunea Novgorod. Autorităţile ucrainene au respins acuzaţiile şi au susţinut că Rusia nu a prezentat dovezi care să susţină aceste afirmaţii.