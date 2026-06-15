Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul asupra Lavrei Pecerska din Kyiv, unul dintre cele mai importante lăcașuri ortodoxe din Ucraina și obiectiv inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Mesajul a fost publicat pe Facebook după o nouă noapte de bombardamente asupra teritoriului ucrainean.

Șefa statului moldovean a acuzat Rusia că a vizat un simbol religios de mare importanță pentru creștinismul ortodox, în contextul intensificării atacurilor asupra Ucrainei.

Potrivit acesteia, lovitura asupra complexului monastic demonstrează că războiul continuă să afecteze nu doar infrastructura și populația civilă, ci și patrimoniul cultural și religios.

În mesajul său, Maia Sandu a afirmat că „regimul ucigaș de la Kremlin a demonstrat încă o dată că nu are nimic sfânt”, referindu-se la atacul care a afectat Lavra Pecerska din Kyiv.

Președinta Republicii Moldova a subliniat că cei care se prezintă drept apărători ai valorilor creștine au bombardat unul dintre cele mai importante simboluri ale ortodoxiei, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Potrivit declarației publicate de Maia Sandu, atacul asupra Lavrei Pecerska a avut loc în timpul unei noi nopți de bombardamente asupra Ucrainei.

Liderul de la Chișinău a precizat că în urma atacurilor au existat victime în rândul populației civile, persoane rănite și distrugeri semnificative ale infrastructurii.

În finalul mesajului, Maia Sandu a transmis că Republica Moldova rămâne solidară cu poporul ucrainean și condamnă ferm atacurile împotriva civililor și a lăcașelor de cult.

„Republica Moldova condamnă cu fermitate atacurile împotriva civililor și a lăcașelor de cult și rămâne alături de Ucraina în lupta sa pentru libertate, pace și dreptul de a-și decide propriul viitor”, a declarat președinta.

Mesajul transmis de Maia Sandu evidențiază poziția constantă a Republicii Moldova de susținere a Ucrainei și de condamnare a atacurilor care vizează populația civilă, patrimoniul cultural și lăcașurile religioase în contextul războiului declanșat de Rusia.