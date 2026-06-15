International Breaking news

Patru morți și mănăstirea Pecersk Larva din Kiev, în flăcări, în urma unui atac din Rusia

Comentează știrea
Patru morți și mănăstirea Pecersk Larva din Kiev, în flăcări, în urma unui atac din RusiaPecersk Lavra / sursa foto: wikipedia
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Patru persoane au fost ucise în timp ce mănăstirea Pecersk Larva din Kiev, un simbol al istoriei spirituale și culturale a Ucrainei, a fost cuprinsă de un incendiu, în cel mai puternic atac aerian rusesc asupra capitalei Ucrainei din ultimele două săptămâni, au anunțat autoritățile luni, îndemnând locuitorii să se adăpostească, potrivit Reuters.

Mănăstirea Pecersk Larva din Kiev, în flăcări

Noile atacuri au avut loc după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că a vorbit cu președintele american Donald Trump despre eforturile de a pune capăt conflictului de peste patru ani, înainte de reuniunea G7 care va avea loc în Franța săptămâna aceasta.

Mănăstirea Pecersk Larva din centrul orașului Kiev, sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, fondată în 1051, a fost grav avariată într-un atac direct, a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației militare a capitalei, într-o postare pe Telegram.

„Un atac brutal asupra poporului și a moștenirii noastre. Aceasta este adevărata față a valorilor ortodoxe ale Rusiei”, a declarat prim-ministrul ucrainean Iulia Svirîdenko, pe X.

Industria morții în era AI: cum sunt redesenate viețile soldaților ruși pentru 133 de dolari
Industria morții în era AI: cum sunt redesenate viețile soldaților ruși pentru 133 de dolari
Locuințele au devenit prea scumpe pentru Noua Casă. Ce șanse mai au cumpărătorii în 2026
Locuințele au devenit prea scumpe pentru Noua Casă. Ce șanse mai au cumpărătorii în 2026

În timp ce flăcările se ridicau deasupra mănăstirii, locuitorii s-au adăpostit în subteran în cel mai grav atac rusesc asupra Ucrainei de la începutul lunii iunie, când dronele și rachetele au ucis peste 20 de persoane și au rănit peste 100.

Civilii din Kiev, loviți de ruși

Dronele și rachetele au lovit mai multe clădiri înalte de apartamente și au deteriorat liniile electrice, lăsând aproximativ 140.000 de locuitori fără energie electrică, potrivit autorităților de la Kiev.

Patru persoane au fost ucise și 23 rănite, a spus Tkacenko.

„Ce mai trebuie să facă Anticristul de la Kremlin pentru ca lumea să realizeze că trebuie luate măsuri decisive pentru ca teroarea rusă împotriva Ucrainei și însăși principiile păcii să ia sfârșit?”, a declarat Mitropolitul Epifanie, șeful Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, pe X.

Alertă aeriană în Polonia

Polonia vecină, membră a UE și NATO, a trimis luni avioane de vânătoare împotriva unei posibile incursiuni în spațiul aerian, înainte de a retrage alerta și de a spune că nu a fost înregistrată nicio încălcare a spațiului aerian, au declarat Forțele Armate într-o postare pe X.

Cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei se afla sub avertismente de raid aerian în primele ore ale zilei de luni, iar dronele ucrainene erau respinse deasupra Rusiei, în timp ce ambele țări continuau să facă schimb de atacuri.

Cinci salvatori ai serviciilor de urgență au fost uciși și cel puțin alți cinci răniți după ce un al doilea atac rusesc a lovit Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, a declarat ministrul de Interne, Ihor Klimenko, pe Telegram. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în Sumî, conform postărilor autorităților locale pe rețelele de socializare.

Atacuri reciproce Kiev-Moscova

Ucraina a intensificat recent atacurile asupra instalațiilor industriale și energetice rusești, în încercarea de a priva Moscova de venituri și de a grăbi sfârșitul războiului.

Luni, trei persoane au fost ucise și alte trei, inclusiv un copil de un an, au fost rănite într-un atac cu drone asupra orașului rusesc Tula, un grup industrial la sud de Moscova, a declarat guvernatorul regional într-o postare pe Telegram.

Moscova ar fi respins, de asemenea, un atac cu drone peste noapte, a declarat primarul pe rețelele de socializare. Înainte de conversația sa cu Trump, Zelenski propusese discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin pentru o soluție de armistițiu care să implice SUA și Europa - o soluție susținută de Marea Britanie, Germania și Franța, dar respinsă de Putin.

Stiri calde

09:31 - Proteste violente împotriva summitului G7. Confruntări cu poliția, incendii și distrugeri în Geneva

09:27 - La TIFF fără badge. De ce mi-e teamă de filmele Ornellei Muti. Cronica unui festival care a consacrat firescul

09:22 - Lovituri israeliene în Fâșia Gaza soldate cu morți, potrivit surselor Hamas

09:17 - Câți parlamentari PNL l-ar susține pe Adrian Veștea pentru funcția de premier

09:12 - Donald Trump ajunge în Franța pentru summitul G7. Acordul cu Iranul schimbă agenda liderilor mondiali

09:02 - Rețetă ghiveci călugăresc la cuptor. Mâncare de post plină de legume și arome naturale

HAI România!

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Proiecte speciale