Patru persoane au fost ucise în timp ce mănăstirea Pecersk Larva din Kiev, un simbol al istoriei spirituale și culturale a Ucrainei, a fost cuprinsă de un incendiu, în cel mai puternic atac aerian rusesc asupra capitalei Ucrainei din ultimele două săptămâni, au anunțat autoritățile luni, îndemnând locuitorii să se adăpostească, potrivit Reuters.

Noile atacuri au avut loc după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că a vorbit cu președintele american Donald Trump despre eforturile de a pune capăt conflictului de peste patru ani, înainte de reuniunea G7 care va avea loc în Franța săptămâna aceasta.

Mănăstirea Pecersk Larva din centrul orașului Kiev, sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, fondată în 1051, a fost grav avariată într-un atac direct, a declarat Timur Tkacenko, șeful administrației militare a capitalei, într-o postare pe Telegram.

„Un atac brutal asupra poporului și a moștenirii noastre. Aceasta este adevărata față a valorilor ortodoxe ale Rusiei”, a declarat prim-ministrul ucrainean Iulia Svirîdenko, pe X.

În timp ce flăcările se ridicau deasupra mănăstirii, locuitorii s-au adăpostit în subteran în cel mai grav atac rusesc asupra Ucrainei de la începutul lunii iunie, când dronele și rachetele au ucis peste 20 de persoane și au rănit peste 100.

Dronele și rachetele au lovit mai multe clădiri înalte de apartamente și au deteriorat liniile electrice, lăsând aproximativ 140.000 de locuitori fără energie electrică, potrivit autorităților de la Kiev.

Patru persoane au fost ucise și 23 rănite, a spus Tkacenko.

Right now, as Russians continue to strike #Kyiv with over a dozen of ballistic missiles, the Dormition Cathedral of Kyiv‑Pechersk Lavra — a UNESCO World Heritage site and priceless cultural landmark — has been struck and is burning. A brutal assault on our people and our… pic.twitter.com/JfG2IjUWOD — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 14, 2026

„Ce mai trebuie să facă Anticristul de la Kremlin pentru ca lumea să realizeze că trebuie luate măsuri decisive pentru ca teroarea rusă împotriva Ucrainei și însăși principiile păcii să ia sfârșit?”, a declarat Mitropolitul Epifanie, șeful Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, pe X.

Polonia vecină, membră a UE și NATO, a trimis luni avioane de vânătoare împotriva unei posibile incursiuni în spațiul aerian, înainte de a retrage alerta și de a spune că nu a fost înregistrată nicio încălcare a spațiului aerian, au declarat Forțele Armate într-o postare pe X.

Cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei se afla sub avertismente de raid aerian în primele ore ale zilei de luni, iar dronele ucrainene erau respinse deasupra Rusiei, în timp ce ambele țări continuau să facă schimb de atacuri.

Cinci salvatori ai serviciilor de urgență au fost uciși și cel puțin alți cinci răniți după ce un al doilea atac rusesc a lovit Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, a declarat ministrul de Interne, Ihor Klimenko, pe Telegram. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în Sumî, conform postărilor autorităților locale pe rețelele de socializare.

Ucraina a intensificat recent atacurile asupra instalațiilor industriale și energetice rusești, în încercarea de a priva Moscova de venituri și de a grăbi sfârșitul războiului.

Luni, trei persoane au fost ucise și alte trei, inclusiv un copil de un an, au fost rănite într-un atac cu drone asupra orașului rusesc Tula, un grup industrial la sud de Moscova, a declarat guvernatorul regional într-o postare pe Telegram.

Moscova ar fi respins, de asemenea, un atac cu drone peste noapte, a declarat primarul pe rețelele de socializare. Înainte de conversația sa cu Trump, Zelenski propusese discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin pentru o soluție de armistițiu care să implice SUA și Europa - o soluție susținută de Marea Britanie, Germania și Franța, dar respinsă de Putin.