Volodimir Zelenski i-a lui Vladimir Putin, într-o scrisoare deschisă, o întâlnire față în față, într-o nouă încercare de a pune capăt războiului, potrivit BBC.

Liderul ucrainean a declarat în scrisoare că ar fi „greșit să așteptăm pur și simplu” până când războiul din Europa va deveni din nou în centrul atenției SUA, adăugând că pacea poate veni doar „prin angajament direct” între Ucraina și Rusia.

De asemenea, el a cerut un armistițiu complet pe durata negocierilor propuse - lucru pe care Putin l-a exclus joi.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că „ar fi minunat” dacă cei doi lideri s-ar întâlni. Kremlinul a confirmat că a primit scrisoarea și că Putin va fi informat despre aceasta.

Tonul scrisorii a fost sfidător, chiar batjocoritor, atrăgând atenția asupra atacurilor recente ale Ucrainei asupra teritoriului rus.

Volodimir Zelenski a declarat că „după 26 de ani la putere, vârsta începe să-și pună amprenta” asupra lui Putin.

Scrisoarea conținea și o invitație.

„Ucraina propune încheierea acestui război printr-un angajament direct între noi - și dumneavoastră. Propun o întâlnire”, a scris Zelenski.

Nu este o ofertă nouă din partea liderului Ucrainei.

Ca și înainte, Kremlinul a răspuns, spunând că Zelenski este binevenit să se întâlnească cu Putin la Moscova.

Vorbind cu jurnaliști străini la Sankt Petersburg, fără a vedea, aparent, conținutul scrisorii, Putin a spus că este „cu siguranță pregătit și dispus să ajungă la un acord cu Ucraina”, dar a adăugat că trebuie făcute compromisuri.

Putin a sugerat că, întrucât Trump e ocupat cu Iranul, UE l-ar putea convinge pe Zelenski să cedeze teritorii.

Poziția de lungă durată a lui Putin a fost că Ucraina ar trebui să se retragă din patru regiuni ocupate parțial de Rusia - Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijia - și să renunțe la eforturile de a se alătura NATO.

Ucraina a exclus cedarea de teritorii, spunând că acest lucru ar încuraja Rusia să invadeze din nou, așa cum a făcut în 2022, când a lansat războiul său la scară largă, la opt ani după anexarea ilegală a Crimeii.

Negocierile de încetare a focului au stagnat în ultimele luni, iar discuțiile de pace anterioare de la Geneva, Abu Dhabi și Istanbul au eșuat.

În scrisoarea, care are peste 1.800 de cuvinte, Zelenski a spus: „Nu este ca și cum noi, în Ucraina, am fi îngrijorați de soarta soldaților ruși după tot ce a adus războiul vostru țării noastre. Dar îmi pasă de ucraineni. Ne pierdem poporul, iar fiecare pierdere este dureroasă pentru noi.”

Zelenski a mai spus că rușii s-au săturat de atacurile cu drone și rachete ucrainene, de penuria de benzină și de creșterea prețurilor, precum și de război.

„Nu vă fie teamă să alegeți calea de ieșire din acest război. Acesta este principalul lucru care vi se cere acum”, a implorat el.

El a adăugat că Ucraina propune să pună capăt războiului „printr-un angajament direct între noi”.

Zelenski a spus că negocierile față în față ar putea avea loc într-o țară precum Elveția sau Turcia.

Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a declarat că „această scrisoare deschisă este o propunere serioasă și semnificativă pentru a pune capăt războiului”.

„Ne așteptăm la un răspuns semnificativ la această propunere. Este timpul să punem capăt acestui război. Este timpul să alegem pacea”, a adăugat el.

Scrisoarea președintelui ucrainean a venit în aceeași zi în care Putin se afla la Sankt Petersburg, unde are loc un important forum economic.

Cu o zi înainte, Kievul lansase un atac cu drone la periferia orașului, un atac menționat în mesajul lui Zelenski ca fiind „o vizită”.

Separat, autoritățile susținute de Rusia din Crimeea ocupată au dat vina pe Ucraina pentru moartea a patru persoane în atacurile asupra Simferopolului. Ucraina a declarat că a lovit un depozit de combustibil.

În timpul conferinței sale de presă de joi, Putin a părut să pună imediat la îndoială ideea unei întâlniri. „Dacă domnul Zelenski este un reprezentant legitim al Ucrainei, aceasta este o întrebare pentru avocați, pentru o analiză juridică”, a spus el.

Trump a spus că, în opinia sa, SUA au jucat un rol esențial în apropierea celor două țări de pace. „Cred că ar fi minunat dacă s-ar întâlni. Ar trebui. Să o facă”, a spus el.

Întrebat despre compromisurile pe care cele două părți ar trebui să le facă, el a spus că „preferă să nu spună”. „Vreau ca fiecare dintre ei să facă anumite compromisuri și cred că le vor face”, a adăugat Trump.