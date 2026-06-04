Rusia este pregătită să își continue acțiunile militare în Ucraina până la o victorie definitivă, însă rămâne deschisă unei soluții diplomatice bazate pe înțelegerile anterioare cu Donald Trump. Acesta e anunțul făcut de președintele Vladimir Putin, care a subliniat că Moscova își va respecta angajamentele asumate în cadrul discuțiilor cu liderul de la Casa Albă, conform Reuters.

În cadrul unei conferințe extinse cu liderii agențiilor internaționale de presă, desfășurată în contextul Forumului Economic de la Sankt-Petersburg, șeful statului rus a reafirmat poziția fermă a țării sale. Pentru ca armele să tacă, Kievul trebuie să renunțe complet la pretențiile asupra regiunii Donbas, teritoriu pe care forțele ruse încearcă în prezent să îl securizeze în totalitate.

Liderul de la Kremlin a oferit detalii despre evoluția ostilităților din estul Ucrainei, arătând că trupele ruse avansează constant și își extind controlul în regiunile disputate.

„Ofensiva este în desfăşurare zi de zi. În prezent, Federaţia Rusa a preluat controlul deplin asupra Republicii Populare Lugansk - 100%. Şi a adus sub controlul său peste 85% din teritoriul Republicii Populare Doneţk”, a spus Putin.

Conform strategiei Moscovei, preluarea integrală a acestor teritorii rămâne o condiție nenegociabilă pentru oprirea conflictului militar de pe teren.

În ciuda retoricii de război, Vladimir Putin a insistat asupra faptului că Rusia preferă o rezolvare pe cale diplomatică, dar doar în termenii stabiliți anterior alături de președintele Statelor Unite. Acesta a făcut trimitere directă la rundele de discuții care au avut loc în Alaska.

„Suntem, în mod cert, pregătiţi şi dispuşi să ajungem la un acord cu Ucraina prin mijloace paşnice. Mai exact, pe baza discutată în timpul întâlnirii noastre cu preşedintele Trump la Anchorage. Rusia este de acord cu compromisurile pe care le-am discutat la Anchorage. Partea ucraineana trebuie, de asemenea, să fie de acord cu aceste compromisuri. Atunci conflictul va ajunge rapid la o încheiere naturală”.

În viziunea liderului de la Kremlin, propunerile venite din direcția Washingtonului pot reprezenta o bază solidă pentru un tratat de pace durabil. Cu toate acestea, el a menționat că Donald Trump mai are de trecut un obstacol major, și anume obținerea acordului din partea guvernului de la Kiev. Vladimir Putin s-a arătat convins de bunele intenții ale omologului său american, punctând că Donald Trump caută în mod sincer o metodă eficientă prin care să pună capăt crizei din Ucraina.

Pe lângă aspectele diplomatice și situația din Donbas, Vladimir Putin a ținut să demonteze o serie de speculații apărute în spațiul public internațional cu privire la noul arsenal tehnologic al Rusiei.

Președintele rus a explicat că noua armă strategică a Moscovei nu a fost încă integrată în acțiunile de luptă curente din Ucraina. Acesta a precizat că evenimentele recente au reprezentat exclusiv o etapă de testare, necesară pentru ca experții militari să analizeze datele tehnice și să stabilească modul în care racheta Oreșnik va fi utilizată pe scară largă în viitoarele strategii de apărare.