Neputința Rusiei de a ieși din impasul din Ucraina devine atât de evidentă încât voci semnificative din establishmentul rus au început public să solicite încetarea conflictului. Unii contestatari proeminenți susțin că războiul aduce recompense din ce în ce mai mici, iar victoria absolută este imposibilă, scrie WSJ.

Marea întrebare este dacă președintele Vladimir Putin va recunoaște această realitate și va abandona aspirația sa de a distruge independența Ucrainei.

Până în prezent, nu există niciun semn că, în al cincilea an al celui mai sângeros conflict din Europa din ultimele generații, Putin este gata să renunțe la obiectivele inițiale ale „operațiunii sale militare speciale”. Dar acest lucru s-ar putea schimba dacă soarta războiului se întoarce și mai mult în favoarea Kievului.

Apelurile nu vin doar din partea elitelor de afaceri și a părților mai liberale ale establishmentului rus. Unii dintre cei mai cunoscuți „șoimi” (adepți ai liniei dure - n.red.) ai Rusiei au devenit, de asemenea, mult mai deschiși în exprimarea convingerii că Moscova pur și simplu nu are capacitatea de a obține o victorie totală împotriva Ucrainei.

Unul dintre aceștia este Oleg Țariov, un fost parlamentar ucrainean care a fugit în Rusia în 2014 și care a fost unul dintre principalii candidați ai lui Putin pentru conducerea unui regim marionetă pro-rus pe care Kremlinul plănuia să-l instaleze într-un Kiev ocupat la începutul anului 2022. El a fost grav rănit într-o tentativă de asasinat atribuită serviciilor secrete ucrainene în anul următor.

Într-o postare pe Telegram luna trecută, Țariov a avertizat că propaganda rusă a alimentat o iluzie periculoasă despre o victorie inevitabilă împotriva Ucrainei.

„Profesioniștii în crearea unei realități alternative au convins nu doar populația, ci și pe ei înșiși că iluzia pe care au inventat-o ​​este de fapt realitate”, a scris el. „Mai devreme sau mai târziu, aceste lumi ale iluziei și realității trebuie să se ciocnească. Și acum se întâmplă în cea mai dureroasă formă”, a mai adăugat el.

Un alt istoric radical, Alexsei Ciadaev, fost oficial al Kremlinului și director al centrului de cercetare a războiului cu drone din Ușkuinik, a remarcat că urmarea cursului actual al războiului „nu este doar o cale către «lipsă de victorie», ci către o înfrângere totală”. El a cerut o pauză pentru ca Rusia să se poată reorganiza pentru următoarea rundă.

Vasili Kașin, directorul Centrului pentru Studii Europene și Internaționale Cuprinzătoare de la Școala Superioară de Economie din Moscova, a publicat luna trecută un articol amplu în cea mai importantă revistă de politică externă a Rusiei. El a susținut că Ucraina va rămâne inevitabil o țară anti-rusă și pro-occidentală, mai ales după ce sute de mii de ucraineni au fost uciși sau mutilați în război. El a spus că obiectivul instalării unui regim prietenos la Kiev - unul dintre obiectivele inițiale ale lui Putin în război - nu mai este realist.

Indicând exemplul războiului SUA și Israelului împotriva Iranului, Kașin a spus că chiar și o escaladare majoră, cum ar fi asasinarea președintelui Volodimir Zelenski și a conducerii militare și civile a Ucrainei, ar aduce probabil la putere o generație de lideri ucraineni „mai activă, ambițioasă și radicală”.

De-a lungul timpului, strategia nucleară de a bloca situația-limită a dus la înghețarea conflictelor de-a lungul frontului existent, o înghețare pe care Moscova o poate realiza chiar acum, fără pericolele unei crize nucleare în toată regula. De asemenea, nu este în interesul Rusiei, a scris el, să-și distrugă potențialul tehnologic și uman „urmărind obiective imaginare” pe linia frontului din Mala Tokmacika, un oraș din sudul Ucrainei care a devenit un sinonim pentru neputința Rusiei de a avansa.

Opiniile lui Kașin, desigur, nu sunt împărtășite universal. În aceeași revistă de politică externă, academicianul rus cu tentă agresivă, Serghei Karaganov, a amenințat în repetate rânduri cu războiul nuclear împotriva Occidentului dacă Ucraina nu se predă.

Analiștii ruși spun că abordarea mai pragmatică, care recunoaște limitele puterii militare ruse, este favorizată în anumite părți ale Kremlinului, inclusiv în influentul șef adjunct de cabinet al lui Putin, Serghei Kirienko, în serviciul de informații externe SVR și în blocul economic care dorește o revenire la un fel de normalitate.

Cursul spre escaladare, posibil către statele baltice și alte zone, este susținut de a doua Direcție a serviciului de securitate internă FSB, care devine din ce în ce mai puternică. De asemenea, este susținută de o echipă pestriță de propagandiști de război, analiști și voluntari militari care doresc o ruptură istorică cu Occidentul, care ar ajuta la transformarea Rusiei într-un amestec ortodox de teocrație iraniană și totalitarism nord-coreean.

„Se pare că, în al cincilea an al războiului, unii oameni încep să realizeze că continuarea războiului încă un an sau doi nu îmbunătățește serios poziția de negociere a Rusiei. Le devine din ce în ce mai clar că este timpul să încheiem conflictul”, a declarat Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia din Berlin.

„Discuțiile elitiste pe această temă încep să se normalizeze, cu toate avertismentele legate de loialitate. Dar își dă seama Putin că se află într-un impas și că războiul are acum rezultate din ce în ce mai mici? Nu știm asta. Nimic nu arată că și-a schimbat părerea.”

Natura puternic militarizată a statului rus face puțin probabil ca Putin să asculte vocile rațiunii, a declarat Pavlo Klimkin, fost ministru de externe ucrainean. „Războiul este modus vivendi al acestui regim; este ca mersul pe bicicletă - dacă se opresc, cad”, a spus el.

Oficialii ruși spun că sunt pregătiți să ia în considerare încheierea războiului atâta timp cât SUA obligă Ucraina să respecte „Înțelegerile de la Anchorage”, o referință la un acord despre care se presupune că Putin și președintele Trump au ajuns în Alaska în august, care ar implica cedarea de către Ucraina a zonei de orașe puternic apărate din nordul Donețkului. Kievul a refuzat să o cedeze, iar forțele rusești au făcut doar progrese minime în regiune de la summit încoace.

„Discuțiile de pace au fost blocate și nu au dat cu adevărat niciun rezultat, deoarece rușii așteaptă ca americanii să își transmită cererile maximaliste la masa negocierilor, pe care nu le-au realizat militar”, a declarat Kaja Kallas, cel mai înalt oficial al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate. „Desigur, este ceva ce Ucraina nu poate accepta. Chiar dacă președintele Zelenski o face, națiunea nu o face.”

Putin a ales în ultimele zile să intensifice atacurile cu rachete asupra Kievului și a altor orașe ucrainene. Tirurile puternice de luni noapte au ucis 22 de civili și au rănit peste 100, unul dintre cele mai sângeroase atacuri din întregul război. Într-o întâlnire cu oficiali din domeniul securității, cu câteva ore mai devreme, Putin a declarat că Ucraina va trebui să îndure „noua calitate a întregului conflict”.

Escaladarea atacurilor asupra Kievului a venit aparent ca represalii pentru un atac cu drone ucrainene despre care Rusia susține că a ucis studente la un cămin de profesori din orașul ucrainean Starobilsk, ocupat de Rusia. Oficialii ucraineni au declarat că au vizat o bază a echipelor de drone rusești de acolo. Națiunile Unite și alte agenții independente nu au avut acces neîngrădit în zonă pentru a verifica afirmațiile.

În zonele Ucrainei ocupate de Rusia, dronele cu rază medie de acțiune au paralizat în ultimele zile logistica rusească, o nouă evoluție majoră în război. Adesea folosind inteligența artificială, acestea au vizat camioane cu combustibil și convoaie militare pe drumurile care leagă Rusia de Peninsula Crimeea și de bazele de-a lungul liniei frontului. Raționalizarea combustibilului a fost impusă în Luhansk și Donețk, iar proviziile s-au epuizat deja în Crimeea.

Comentatorii militari ruși avertizează asupra unei ofensive ucrainene iminente. În ultimele săptămâni, Ucraina a avut un succes mai mare în atacurile sale cu rază lungă de acțiune în întreaga parte europeană a Rusiei, inclusiv atacul de miercuri asupra terminalului petrolier din Sankt Petersburg, chiar în momentul în care orașul natal al lui Putin a găzduit deschiderea unei conferințe economice anuale.

Campania cu drone a Kievului „arată potențialul de haos pe care forțele ucrainene îl pot provoca Rusiei, dar ar putea dura ceva timp până când acest lucru se va răspândi în societate și în procesul decizional politic de la Moscova, deoarece au o influență atât de autoritară asupra populației și a regimului, care este destul de unitar în ceea ce privește continuarea războiului”, a declarat ministrul adjunct al apărării din Germania, Nils Schmid.

Între timp, „șoimii” rusi și sistemul de securitate se asigură că noile apeluri la pragmatism nu se răspândesc prea mult.

Ziarul pro-Kremlin Moskovski Komsomoleț a șters luna trecută un articol mult discutat care, fără a face referiri specifice la Ucraina, relata cum înfrângerile din războaiele trecute - cum ar fi campania Crimeea din 1853-1856 și războiul împotriva Japoniei din 1904-1905 - au ajuns să aducă mai multe libertăți și prosperitate rușilor de rând.

Luni, contul de Telegram al generalului în retragere Andrei Guruliov, un membru proeminent al parlamentului rus, a postat un eseu amar despre impasul din Ucraina și despre optimismul nejustificat al comandanților ruși care poartă „ochelari roz”.

Câteva ore mai târziu, Guruliov a spus că i-a fost spart contul de Telegram după ce a dispărut postarea. Acest lucru a fost întâmpinat cu neîncredere generală din partea altor comentatori ruși, care au sugerat că generalul în retragere a fost forțat să cenzureze adevărul incomod.