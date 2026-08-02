Cercetătorii din Rusia au identificat o nouă specie minerală în Peninsula Kola, localizată în regiunea de nord-vest a țării. Substanța, care a primit denumirea de Kola Ashcroftine, este considerată de către autoritățile ruse ca având o valoare economică și științifică superioară aurului, informează news.by.

Informațiile furnizate de Ministerul rus al Științei și Învățământului Superior arată că acest mineral nu a mai fost întâlnit până în prezent în literatura de specialitate și ar putea deschide noi direcții de aplicare în domeniul cercetării și al industriei.

Proiectul de identificare a fost realizat prin efortul comun al specialiștilor de la Centrul Științific Kola al Academiei Ruse de Științe, alături de experți de la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg și de la Muzeul Mineralogic A.E. Fersman.

Probele au fost prelevate din interiorul minei Kirovski, amplasată în masivul Hibini, o zonă recunoscută la nivel internațional pentru diversitatea și bogăția sa mineralogică.

Reprezentanții oficiali au precizat că în structura Kola Ashcroftine se regăsește itriul, un element care face parte din grupa pământurilor rare, alături de siliciu, potasiu, sodiu, calciu, mangan și fluor.

Itriul reprezintă o resursă esențială utilizată în producția de componente electronice, în tehnologia laser, în industria aerospațială, precum și la dezvoltarea materialelor avansate.

Comunitatea științifică evidențiază faptul că principala relevanță a noului mineral constă în valoarea sa teoretică și mai puțin în exploatarea industrială imediată. Experții îl definesc drept o „arhivă chimică a scoarței terestre”, având în vedere că datele furnizate de compoziția sa permit înțelegerea proceselor geologice profunde care au condus la formarea sa.

În plus, evaluările făcute de specialiștii ruși indică faptul că pelicula care acoperă roca în care a fost descoperit mineralul are o valoare estimată la 145 de dolari pe milimetru, nivel despre care ar depăși valoarea aurului. Cu toate acestea, criteriile exacte și unitatea de măsură aplicată în această estimare financiară nu au fost detaliate pe deplin.

Din punct de vedere chimic, noul mineral se deosebește de Ashcroftine-(Y), varianta cunoscută anterior, prin integrarea calciului, manganului și a fluorului în rețeaua sa. Totodată, arhitectura sa cristalină este încadrată printre cele mai complexe structuri identificate până în prezent în mineralogie.

Masivul Hibini din Peninsula Kola rămâne un punct de referință global pentru cercetători, mediul geochimic unic de aici favorizând descoperirea periodică a unor noi specii minerale.