Ce se știe până acum de nunta lui Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au ajuns din nou în centrul atenției, la începutul lunii august, după ce presa tabloidă și utilizatorii rețelelor sociale au susținut că cei doi s-ar fi căsătorit în secret. Informația nu a fost însă confirmată oficial, iar Euronews scrie că surorile fotbalistului portughez au negat că ar exista o dată stabilită pentru ceremonie.

Speculațiile privind nunta lui Cristiano Ronaldo și a Georginei Rodríguez s-au răspândit rapid în ultimele zile. Numeroase publicații și conturi de pe rețelele sociale au sugerat că evenimentul ar fi putut avea loc în acest weekend, departe de presă și de atenția publicului.

O eventuală ceremonie organizată în secret ar fi reprezentat una dintre cele mai bine ascunse nunți din lumea celebrităților. Până în prezent, însă, nu există imagini, dovezi sau informații oficiale care să confirme că fotbalistul și partenera sa s-au căsătorit.

Cristiano Ronaldo a dezvăluit, la sfârșitul anului 2025, că o ceruse în căsătorie pe Georgina Rodríguez, alături de care formează un cuplu de peste zece ani. Într-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan, fotbalistul a povestit că pregătise cu atenție cererea în căsătorie și că fiicele lor au asistat la acel moment. Întrebat când intenționează să organizeze nunta, Ronaldo nu a indicat o zi exactă. El a spus doar că ceremonia urma să aibă loc „după Cupa Mondială, cu trofeul de campion”.

Portugalia a fost însă eliminată în optimile competiției, iar afirmația fotbalistului a provocat noi discuții despre data la care cei doi și-ar putea oficializa relația.

Publicațiile portugheze au prezentat weekendul 1-2 august drept una dintre cele mai probabile perioade în care Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez și-ar fi putut organiza nunta.

Ipoteza a fost legată în special de programul sportivului. Cristiano Ronaldo urmează să se întoarcă la Al-Nassr pentru a începe pregătirile noului sezon, înaintea debutului campionatului programat în luna septembrie.

Presa locală a mai scris că Georgina Rodríguez și-ar fi dorit ca evenimentul să se desfășoare într-un cadru restrâns, fără expunere publică și fără prezența jurnaliștilor.

Odată cu răspândirea zvonurilor, au apărut și mai multe variante referitoare la locul în care nunta ar fi putut fi organizată. Printre locațiile indicate s-au aflat Palatul Quinta da Regaleira din Sintra, situat în apropiere de Lisabona, dar și insula Madeira, unde s-a născut Cristiano Ronaldo.

Alte teorii au indicat o insulă din Baleare sau chiar un avion privat. Ultima variantă a apărut după ce fotbalistul a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apărea alături de copii, înaintea unei călătorii. Ulterior, s-a aflat că Ronaldo și familia sa plecaseră doar într-o vacanță în Palma de Mallorca.

Presa și fanii au verificat inclusiv programul cântărețului brazilian Luan Santana, despre care se știe că se numără printre artiștii preferați ai lui Cristiano Ronaldo. Artistul nu avea niciun concert programat în weekendul respectiv. În lipsa altor informații, au apărut speculații potrivit cărora acesta ar fi putut fi invitat să cânte la nunta fotbalistului și a Georginei Rodríguez.

Nici această ipoteză nu a fost confirmată.

Două dintre surorile lui Cristiano Ronaldo au respins informațiile apărute în spațiul public și au susținut că nu a fost stabilită o dată pentru nuntă. Katia Aveiro a declarat pentru revista portugheză TV7 Dias că ceremonia nu este programată în acest an.

„Nu există o dată stabilită. Anul acesta nu voi purta o rochie de mireasă, nici pentru mine, nici pentru el”, a spus aceasta.

Elma Aveiro a afirmat, la rândul său, că nunta a fost amânată. Sora fotbalistului a spus că nu știe când Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez vor decide să stabilească o nouă dată.

Declarațiile celor două surori nu au oprit complet speculațiile. O parte dintre admiratorii cuplului consideră în continuare că familia fotbalistului ar putea încerca să păstreze evenimentul secret. În lipsa unor dovezi, informațiile privind o presupusă căsătorie rămân însă simple teorii răspândite în presă și pe rețelele sociale. Până în prezent, nici Cristiano Ronaldo, nici Georgina Rodríguez nu au confirmat că nunta ar fi avut loc.