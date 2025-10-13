Cenușăreasa modernă: Cum a ajuns Georgina Rodriguez la Ronaldo

Viața Georginei Rodriguez, logodnica celebrului fotbalist Cristiano Ronaldo, seamănă mai degrabă cu scenariul unui film decât cu realitatea cotidiană. Tânăra argentiniană a trecut de la o copilărie modestă într-un sat din nordul Spaniei la un stil de viață de lux, având alături unul dintre cei mai cunoscuți sportivi din lume.

Georgina s-a născut și a crescut în Jaca, un oraș mic în Pirinei, visând să devină balerină. Resursele financiare ale familiei nu i-au permis să urmeze această pasiune. După terminarea școlii, a început să lucreze pentru a se întreține. A fost chelneriță și apoi a plecat în Anglia pentru a învăța limba engleză, lucrând concomitent ca îngrijitoare.

Despre începuturile sale, Georgina a spus : „Îmi doream să dansez pe scenă, dar viața m-a învățat să lupt pentru fiecare zi. Fiecare job pe care l-am avut m-a pregătit pentru ceea ce urma să vină.”

Destinul Georginei s-a schimbat radical în 2016, când l-a întâlnit pe Cristiano Ronaldo într-un magazin de lux unde lucra ca asistentă de vânzări. Povestea lor seamănă cu o scenă desprinsă dintr-un film.

„Trebuia să plec la cinci, dar un coleg m-a rugat să stau după program pentru un client important. Și a intrat el — înalt, frumos, cu un copil în brațe. Nu pot să descriu exact ce am simțit, dar am știut că viața mea se va schimba pentru totdeauna”, povestește Georgina.

Chimia dintre cei doi a fost imediată și puternică, iar după câteva întâlniri s-au declarat oficial cuplu. Georgina a povestit: „În ziua în care l-am cunoscut pe Cristiano, am simțit că totul poate fi diferit. Era ca și cum lumea mea se deschidea într-o nouă direcție.”

Ascensiunea Georginei a fost rapidă, dar nu lipsită de provocări. Popularitatea sa în creștere a forțat-o să renunțe la locul de muncă inițial: „Fanii veneau la magazin și era greu să mai fac față, așa că a trebuit să mă opresc. În acel moment, am înțeles că viața mea se schimbase complet.”

Astăzi, Georgina câștigă din contracte de publicitate, apariții media și activitatea pe rețelele sociale, devenind un adevărat star. Cu toate acestea, nu și-a uitat originile: „Știu cum e să începi de jos și să te lupți să ajungi cu banii la final de lună. Acum, pot să ajut oamenii și asta mă face să mă simt împlinită.”

Georgina și Cristiano Ronaldo formează împreună o familie numeroasă: Ronaldo are trei copii din sarcini anterioare și două fiice cu Georgina — Alana Martina și Bella. Din păcate, Bella ar fi trebuit să aibă un frate geamăn, însă acesta nu a supraviețuit nașterii.

Despre viața de familie, Georgina a spus: „Tot ce contează pentru mine este familia mea. Copiii sunt motivația mea, iar Cristiano este partenerul meu în tot ce facem. Suntem împreună, de mână, și mergem înainte.”

Cuplul s-a mutat în Arabia Saudită după ce Ronaldo a semnat cu Al-Nassr. Adaptarea Georginei la noile reguli ale țării nu este lipsită de sacrificii: „Trebuie să respect tradițiile locale, să port abaya în public și să adopt un stil mai modest. Este o provocare, dar o fac pentru familia mea.”