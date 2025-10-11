Povestea neștiută a lui Gheorghe Visu. Familia lui a fost împotrivă

Puțini știu că în spatele carierei impresionante a lui Gheorghe Visu se ascunde o poveste de viață plină de greutăți, marcată de lipsuri, sacrificii și o voință extraordinară. În prezent, este considerat unul dintre cei mai respectați actori români, cu o carieră de peste patru decenii în teatru, film și televiziune, dar începuturile sale au fost departe de strălucirea scenei.

Gheorghe Visu s-a născut pe 2 iulie 1951, la București. A urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, o pepinieră a celor mai mari nume ale cinematografiei românești. Talentul său era evident încă din timpul studenției, însă succesul nu a venit peste noapte.

După absolvire, a fost repartizat la Teatrul „Bulandra”, una dintre cele mai prestigioase scene din țară, unde a jucat alături de mari actori precum Tamara Buciuceanu, Ion Caramitru, Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț. Deși avea un loc stabil în teatru, viața financiară a actorului era extrem de modestă.

Actorul a povestit că familia nu i-a fost un sprijin în alegerea carierei. El a spus că l-a înțeles pe tatăl său și că nici el nu i-ar recomanda copilului său actoria.

„Tata nu m-a susţinut. Cum şi eu acum aş căuta ca fiul meu să facă altă meserie dacă poate. De ce? E o meserie foarte grea şi în care, dacă eşti lipsit de noroc, nu prea se leagă lucrurile. Să-mi fie cu iertare, dar este groaznic să fii tânăr actor, să fii nevoit să te duci la castinguri şi să nu le iei... Nici la reclame măcar, care nu neapărat sunt bine plătite”, a spus Visu.

Cu toate aceste greutăți, a continuat să creadă în talentul său și să își urmeze chemarea artistică. Gheorghe Visu a spus că este un actor norocos și că ascultă regizorul.

„Am eu mult noroc. Şi sunt puţin mimetic. Dacă îmi place ce-mi cere regizorul, fac ca el. Şi uneori înfloresc. Asta s-a întâmplat când am lucrat cu Iura Luncaşu, la State de România. Dincolo, cu Bogdan Mirică, la Câini, lucrul a fost altfel. Bogdan era laconic şi în dialog, şi în joc, şi în imagine”, a spus el pentru Okmagazine.

Rolurile sale sunt extrem de diverse. Pe scenă, a interpretat personaje clasice și moderne, iar în film a reușit să impresioneze prin naturalețe și profunzime.

A apărut în producții importante ale cinematografiei românești, printre care „Moromeții” (1987), „Cel mai iubit dintre pământeni” (1993), „Asfalt Tango” (1996), „Faimosul paparazzo” (1999), „Undeva la Palilula” (2012) și „Câini” (2016), filmul care i-a adus recunoaștere internațională și a fost premiat la Festivalul de la Cannes.

În televiziune, Gheorghe Visu a devenit un nume extrem de iubit în perioada anilor 2000, datorită rolurilor sale din telenovelele românești produse de MediaPro Pictures. Serialele „Inimă de țigan”, „Regina” și „State de România” l-au transformat într-un actor de referință pentru publicul larg. A jucat personaje complexe, pline de umor, carismă și dramatism, care au cucerit telespectatorii.