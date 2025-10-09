Scandalul de la Teatrul Metropolis continuă. S-a ajuns în instanță

Scenarista Lia Bugnar a intervenit public în apărarea actriței Mariana Dănescu, cunoscută sub numele de scenă Lili Jurcă, după ce aceasta a fost chemată la un casting în perioada concediului medical. Cazul vine pe fondul unui conflict mai amplu dintre actriță și Teatrul Metropolis, unde Dănescu este angajată de mai mulți ani.

Controversata situație a apărut după ce regizorul Eugen Jebeleanu a publicat pe Facebook un mesaj prin care sugera că o actriță nu s-a prezentat la un casting stabilit. Deși numele nu a fost menționat, reacțiile online au indicat-o rapid pe Mariana Dănescu.

Lia Bugnar a intervenit imediat, explicând că actrița nu s-a prezentat din motive medicale și că acuzațiile erau nefondate. „A fost programată la casting în penultima dintre cele cinci zile de concediu medical pe care le avea”, a precizat regizoarea, adăugând că Dănescu se afla, la acel moment, internată în spital.

Gestul Liei Bugnar a fost interpretat drept o luare de poziție împotriva abuzurilor din sistemul teatral, dar și un semn de solidaritate între artiști. În mediul online, numeroși actori și spectatori au apreciat curajul regizoarei de a se implica într-un conflict sensibil.

Cazul Marianei Dănescu nu este unul nou. În primăvara acestui an, actrița a participat la o conferință dedicată victimelor abuzului psihologic, unde a vorbit deschis despre presiunile și comportamentele abuzive la care ar fi fost supusă la locul de muncă.

Reprezentată de avocatul Adrian Cuculis, actrița a trimis o notificare oficială către conducerea Teatrului Metropolis. Răspunsul instituției a fost, potrivit apărătorului, umilitor: „Notificarea a fost pusă la avizierul din hol. Ca să o umilească, probabil”, a spus acesta la acel moment.

În urma acelor evenimente, Dănescu a deschis mai multe acțiuni în instanță, iar una dintre ele a fost deja soluționată în favoarea sa. În februarie, instanța a dispus anularea unei sancțiuni primite de actriță și obligarea teatrului la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 3.500 de lei, reprezentând onorariul avocațial.

După incidentul legat de casting, avocatul Adrian Cuculis a confirmat că a depus o nouă cerere la Tribunalul București, având ca obiect daune morale împotriva Teatrului Metropolis.

„Tot ceea ce spunea doamna Dănescu este cât se poate de adevărat, în contextul în care aceasta a avut deja niște procese câștigate”, a declarat apărătorul pentru Spynews.ro.

El a adăugat că teatrul a încercat să minimalizeze situația, afirmând că deciziile anterioare ar fi fost câștigate „pe procedură”, însă acest detaliu nu schimbă fondul problemei.

Cuculis a subliniat că este vorba despre hărțuire morală și profesională la locul de muncă.

„Doamna Mariana Dănescu a fost victima bullying-ului la serviciu, prin acțiuni repetate de umilire și presiune psihologică, fapt constatat cu acte. Incidentul legat de casting este doar o continuare a acestor abuzuri”, a precizat avocatul.

Deși a traversat o perioadă dificilă, atât din punct de vedere profesional, cât și medical, Mariana Dănescu nu intenționează să renunțe, a mai spus Adrian Cuculis.