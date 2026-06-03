Un bărbat de 42 de ani din municipiul Hunedoara a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după ce ar fi amenințat un tânăr cu un cuțit și un spray iritant-lacrimogen în urma unui conflict legat de un câine plimbat fără botniță, potrivit IPJ Hunedoara.

Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de 31 mai, iar cazul a ajuns în atenția autorităților după un apel la numărul unic de urgență 112.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru amenințare, iar suspectul a fost reținut pe 2 iunie, în urma administrării probatoriului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara, sesizarea a fost făcută de o femeie care a reclamat că prietenul său, un bărbat în vârstă de 30 de ani, a fost amenințat de o altă persoană.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că tânărul se afla în fața blocului împreună cu prietena sa în momentul în care prin zonă a trecut un bărbat care își plimba câinele.

Nemulțumit de faptul că animalul nu purta botniță, bărbatul de 30 de ani i-ar fi atras atenția proprietarului.

Conform anchetatorilor, observația făcută de tânăr ar fi provocat o reacție agresivă din partea proprietarului câinelui.

„În urma observației făcute, bărbatul de 42 de ani ar fi devenit recalcitrant și ar fi scos din buzunar un cuțit și un spray iritant-lacrimogen, amenințându-l pe celălalt bărbat, după care ar fi părăsit zona”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

După primirea sesizării, polițiștii au identificat persoanele implicate și au continuat cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

În urma activităților desfășurate și a probelor administrate în dosar, polițiștii au dispus reținerea suspectului.

Potrivit IPJ Hunedoara, măsura a fost luată în data de 2 iunie, iar bărbatul a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din Deva.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, în cadrul dosarului penal deschis pentru infracțiunea de amenințare.

Reținerea pentru 24 de ore reprezintă o măsură preventivă dispusă în faza de urmărire penală și nu echivalează cu o condamnare. În perioada următoare, procurorii vor analiza probele existente și vor decide dacă sunt necesare alte măsuri procesuale.

Cazul readuce în atenție obligațiile legale privind deținerea și plimbarea câinilor, precum și riscurile pe care le pot genera conflictele apărute în spațiul public.