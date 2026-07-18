Republica Moldova. Procurorul anticorupţie Alexandru Capmari are probleme la Vetting. Omul legii a trebuit să le explice membrilor Comisiei de evaluare externă cum a reuşit să strângă la nunta sa suma de 67.000 de euro.

Nunta procurorului Capmari a avut loc la 14 octombrie 2023. Pe lângă rude şi prieteni apropiaţi, la nuntă au fost invitaţi mai mulţi procurori, judecători şi avocaţi. Printre nuntaşi s-a regăsit şi fosta şefă de la Procuratura Anticorupţie, Veronica Drăgălin, precum şi fostul ei adjunct, Vasile Plevan.

Amintim că numele lui Alexandru Capmari a ajuns în atenţia opiniei publice când la şefia Procuraturii Anticorupţie se afla Veronica Drăgălin, pentru că în gestiunea sa au ajuns atunci mai multe dosare de rezonanţă.

Numele lui Capmari a ajuns subiect de discuţii şi pentru decizia controversată pe care a luat-o într-un caz de înstrăinare a unui teren public. În 2021, fostul vice-primar de Chişinău, Victor Chironda, a depus o sesizare privind înstrăinarea ilegală a unui teren de 18 ari de pe bd Dacia 21/2 din Chișinău către o firmă fără profit și fără capital. Alexandru Capmari a emis o ordonanță de refuz în începerea urmăririi penale, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii.

Membrii Comisiei s-au arătat impresionaţi de suma de bani pe care a câştigat-o tânărul procuror la nuntă. „Este o sumă rar întâlnită, ca primită la nuntă. Trăim totuși în Republica Moldova", a menționat un membru al Comisiei, solicitând detalii despre contribuțiile invitaților.

Capmari a explicat că, din suma totală câştigată la nuntă, 10 mii de euro au fost donați de către nași. Altele trei mii de euro ar fi fost cadoul părinţilor. Fără să precizeze de ai cu părinţi este vorba. Restul donaţiilor au fost din partea nuntaşilor. Omul legii a dat de înţeles că aceştia au fost generoşi datorită relaţiei pe care o au cu mirii.

„67.100 minus acei 13 mii de euro de la nași și părinți înseamnă 54.100 de euro. Împărțit la 234 de persoane rezultă aproximativ 231 de euro de persoană", a explicat Alexandru Capmari.

Totodată, omul legii a explicat că este ceva obişnuit ca la nunţile moldoveneşti să se facă donaţii generoase mirilor. Şi că nunta sa a fost una obişnuită.

„Nu sunt de acord că este foarte rar întâlnit. Eu cred că sunt niște donații obișnuite, în dependență de ce criterii ai față de miri. În situația în care este o persoană mai apropiată, suma variază", a declarat Capmari.

Tânărul procuror a mai mărturisit că nunta a costat 440.000 de lei, dintre care 119.000 lei sunt contribuţie proprie, iar cu 16.500 de euro au contribuit părinţii săi. Alexandru Capmari nu a vorbit despre contribuţia socrilor săi- el judecător, iar ea învinuită într-un dosar de corupţie.

Marea petrecere s-a dat la restaurantul Grand Elysee, un local select de la marginea oraşului Sîngera. Unde preţul pentru un invitat începe de la 1060 de lei.

În curtea restaurantului, care seamănă cu un palat, a avut loc şi căsătoria civilă a cuplului Alexandru Capmari şi Gabriela Mîţu. Primii care i-a felicitat pe tinerii însurăţei au fost socrii mici, judecătorul din Soroca, Ghenadie Mîţu, şi şefa arhivei Consiliului raional Soroca, Alina Mîţu.

După socrii mici, au felicitat mirii naşii. După ce naşa le-a făcut mirilor semnul crucii, lui Alexandru Capmari, evident emoţionat, i-au dat lacrimile.

Nu cunoaştem cine sunt aceştia, ştim doar că pe naş îl cheamă Nicolae şi că sunt din partea miresei. Unul din invitaţi, Marin Ciobanu, administratorul Zonei Economice Libere Bălţi, fost şef al Agenţiei de Investiţii, ne-a comunicat atunci că este invitat din partea nunului cel mare.

Nuntaşul ne-a arătat două cărţi pe care urma să le dăruiască tinerilor însurăţei. „Aşa au cerut mirii. În loc de flori să le aducem cărţi”, ne-a spus Ciobanu.

Acest lucru ne-a fost confirmat şi de şeful adjunct al Procuraturii Anticorupţie, Vasile Plevan, care ne-a arătat o carte pe care urmă să o dăruiască subalternului său.

Nu cunoaştem prea multe despre socrii mari şi nici nu am reuşit să-i identificăm. Sursele noastre susţin că este vorba de oameni simpli dintr-un sat.

Nici despre aleasa procurorului nu cunoaştem mai multe. Am fost informaţi doar că a absolvit facultatea de drept.

În perioada când îşi mărita fiica, Alina Mîţu era inculpată într-un dosar de corupţie. Procurorii anticorupţie au constatat că șefa Serviciului Arhivă Soroca și o lucrătoare socială au primit în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021 o sumă de 11.050 de euro de la rudele unui presupus traficant de droguri.

Pentru această sumă, Alina Mîţu urma să-şi convingă soţul ca să-l scape de închisoare pe traficant. În decembrie 2025, Judecătoria Bălţi a declarat-o vinovată pe Alina Mîţu, pedepsind-o cu aplicarea unei amenzi.

Printre nuntaşi au mai fost văzuţi procurorii anticorupţie Nicolae Mătăsaru şi Mihail Ivanov, judecătorul Tudor Stambol, judecătorul care are în gestiune dosarul “spravka lui Dodon”, precum şi avocatul Ion Vâzdoagă, care îl apără pe fostul preşedinte în dosarele intentate de Procuratura Anticorupţie.

Sursele noastre susţin că l-a nuntă a fost şi şefa de atunci al lui Capmari, Veronica Dragalin. Şi că aceasta a purtat o ţinută de culoare vişinie. Totodată, în filmuleţul nostru apar doi bărbaţi cu constituţie atletică, în care au fost recunoscuţi bodyguarzii şefei de la Procuratura Anticorupţie.