Veaceslav Platon, fără bani, iar Viorel Morari, lipsit de dreptul la ultimul cuvânt. Sentinţa în privinţa fostului şef de la Procuratura Anticorupţie

Republica Moldova. După un proces de judecată, care a durat aproape cinci ani, Judecătoria Chişinău a pronunţat sentinţa prin care Viorel Morari, fostul şef al Procuraturii Anticorupţie, a fost găsit vinovat pe unul din cele trei capete de acuzare înaintate de procuror.

Sentinţa este cu drept de atac în instanţa ierarhic superioară. Sergiu Musteaţă, avocatul lui Viorel Morari, a declarat pentru EvZ că sentinţa va fi numaidcât contestată, mai ales că clientul său a fost lipsit de un drept fundamental – dreptul la ultimul cuvânt.

Instanţa de fond l-a găsit vinovat pe Viorel Morari de imixtiune în justiţie. Magistraţii însă nu i-au aplicat lui Morari nicio pedeapsă, pe motiv că fapta este prescrisă.

Totodată, instanţa l-a achitat pe Viorel Morari pentru abuz în serviciu şi fals în acte publice.

Conform sentinţei, Viorel Morari va trebui să achite 21.000 de lei pentru expertiţele efectuate în cadrul urmăririi penale. Amintim că acuzatorul Vladislav Căruceru a solicitat ca Viorel Morari să fie recunoscut vinovat pentru toate cele trei capete de acuzare.

Căruceru a cerut doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu şi doi ani de închisoare cu imixtiune în înfăptuirea justiţiei. Cât priveşte învinuirea de fals în acte publice, Căruceru a solicitat doar recunoaşterea vinovăţiei. Pentru că a expirat termenul de prescripţie.

Pedeapsa finală solicitată pentru fostul şef de la Procuratura Anticorupţie este de trei ani de închisoare cu suspendarea executării. Iar ca pedeapsă complementară a fost solicitată interdicţia ca Viorel Morari să deţină funcţii publice pentru o perioadă de 6 ani.

Instanţa nu i-a aplicat lui Morari interdicţia de a nu deţine funcţii publice.

Solicitat de EvZ, Căruceru a declarat că va lua o decizie după ce va studia sentinţa motivată.

Controversatul afacerist Veaceslav Platon are statut de parte vătămată în dosarul intentat lui Viorel Morari. Afaceristul fugar la Londra a fost recunoscut de procuror ca parte civilă. Iar despăgubirile solicitate de Platon de la fostul şef al Procuraturii Anticorupţie sunt 300.000.000 USD şi 1.000.000 MDL.

Instanţa de fond nu a dat curs pretenţiilor pecuniare ale lui Platon.

Fostul şef al Procuraturii Anticorupţie nu a fost prezent la pronunţarea sentinţei, anunţându-şi lipsa la şedinţa precedentă, din 20 octombrie.

Solicitat de Evenimentul Zilei, Viorel Morari a declarat consideră sentinţa ilegală. „Toate trei acuzaţii au fost formulate pentru aceeaşi faptă. Că a fost pornită urmărirea penală cu data din urmă. Bine, a fost pornită urmărirea penală. Dar nu au fost acţiuni de urmărire penală. Nu s-a întreprins nimic. Ce fel de imistiune este?

Chipurile că pornirea urmăririi penale în acest caz ar fi influienţat alte dsare, pornite în 2014 şi 2015. Dar eu nu eram atunci şef la PA”, a declarat Morari pentru EvZ.

Totodată, fostul şef al Procuraturii Anticorupţie spune că nu i-a fost oferit ultimul cuvânt. „La şedinţa din iulie 2025m s-a anunţat întrerupere până pe 13 octombrie, pentru a-mi spune ultimul cuvânt, după care urma să fie anunţată retragerea în deliberare.

Pe 13 octombrie şedinţa nu a avut loc, pentru că un judecător era antrenat în alte activităţi. Iar pe 20 octombrie completul a anunţat că nu poate pronunţa sentinţa pentru că există divirgenţe între judecători. Eu am încercat să anunţ că nu voi putea veni pe 27 octombrie. Şi cineva din complet a spus că nu se mai poate de amânat. Au părăsit repede sala de şedinţe, fără ca să mă asculte.

Iar pe 27 au venit şi au pronunţat sentinţa”, a precizat Viorel Morari.

Viorel Morari este învinuit de abuz în serviciu, fals în acte publice și amestec în înfăptuirea justiției. Morari este învinuit că, în martie 2017, ar fi primit de la Vladimir Plahotniuc o plângere pe numele lui Platon, pe care „a înregistrat-o contrar cerinţelor legale, pornind un proces penal şi, ulterior, urmărirea penală.

Toate aceste acţiuni ar fi fost făcute din interese personale. Precum şi în interesul petentului şi al mai multor persoane din anturajul acestuia, pentru a-i proteja de implicare în calitate de bănuiţi în cauza penală privind frauda bancară şi a obstrucţiona cercetarea rapidă, completă şi obiectivă a acestei cauze penale”.

Viorel Morari pledează nevinovat. El și susține că dosarele ar fi o comandă politică după ce a decis să repornească dosarul penal privind presupusa finanțare din străinătate a Partidului Socialiștilor. Precum şi o răzbunare din partea lui Veaceslav Platon pentru dosarele intentate.

Viorel Morari a stat în arest preventiv tinmp de 40 de zile.