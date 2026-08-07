Utilizarea programului rusesc de contabilitate și gestiune 1C de către majoritatea companiilor private și instituțiilor publice din Republica Moldova reprezintă o problemă majoră pentru securitatea națională. Totuși, renunțarea la această platformă nu se poate face peste noapte, ci printr-un proces treptat, după cum a explicat premierul Vasile Tofan.

Softul dezvoltat în Federația Rusă a ajuns în atenția autorităților din regiune din motive de securitate cibernetică, în special în contextul generat de invazia rusească din Ucraina. Cu toate acestea, dependența masivă de acest sistem face imposibilă o decizie radicală pe termen scurt.

O interzicere bruscă a programului ar putea paraliza activitatea economică și ar stârni nemulțumiri majore în rândul comunității de afaceri. Premierul a subliniat că piața locală nu dispune de suficiente alternative accesibile, iar trecerea la alte soluții presupune costuri mari și o perioadă lungă de adaptare.

„Astfel de programe sunt foarte greu de înlocuit. Chiar şi în Ucraina, unde s-a interzis 1C, schimbul este foarte gradual şi foarte anevoios. Vă explic de ce. E foarte uşor să adopţi o lege şi să spui că gata, interzicem 1C şi trebuie să treceţi la altceva. Dar care sunt alternativele? Vă spun eu, nu sunt atât de multe.

Sunt câteva programe de contabilitate, în mare măsură giganţi de software americani, care costă mult mai mult şi nu avem, din păcate, specialişti în implementarea acestor programe. Dacă noi am decide să închidem 1C, vă garantez – o să fie revoluţie, o să iasă contabilii şi o să facă proteste. 100% vă garantez”, a declarat Vasile Tofan.

Discuția referitoare la riscurile softului rusesc a fost deschisă în cadrul Forumului Diasporei 2026. O antreprenoare i-a solicitat prim-ministrului o reacție clară, semnalând că dependența de platforma 1C creează dificultăți majore pentru investitorii și antreprenorii care vor să își desfășoare activitatea în Republica Moldova.

Răspunzând acestei preocupări, șeful Executivului a precizat că abordarea corectă trebuie să fie una realistă și calculată, axată pe stimularea soluțiilor locale de tehnologie.

„Dacă mă întrebaţi, răspunsul meu sincer, eu înţeleg că un politician deştept şi experimentat ar spune: „doamna Tamara, într-adevăr, risc de securitate, trebuie să lucrăm, o să înlocuim 1C”. Dar eu sunt un om foarte direct şi vă spun: o să ne coste foarte mult dacă forţăm nota acolo, dar trebuie să încurajăm tinerii să vină cu soluţii alternative mai ieftine chiar, care să înlocuiască 1C, pentru că într-adevăr, avem problemă de securitate acolo”, a explicat premierul.

Experiența altor state arată că eliminarea software-ului rusesc este un proces de durată. Ucraina a adoptat primele măsuri de restricționare împotriva 1C încă din anul 2017, motivând decizia prin riscurile la adresa securității naționale și necesitatea de a reduce dependența de tehnologia din Rusia.

În ianuarie 2026, cadrul legislativ ucrainean a fost înăsprit. Măsurile au fost extinse pentru a include atât produsele 1C, cât și derivatele de tip BAS pe lista aplicațiilor software complet interzise pentru instituțiile de stat, infrastructura critică și companiile din sectorul de apărare.