Analistul politic Oazu Nantoi susține că mai mulți lideri politici din Republica Moldova au întreținut, ani la rând, teama față de Chișinău și România pentru a-și păstra influența electorală. Acesta a vorbit și despre responsabilitatea autorităților centrale în menținerea izolării informaționale a regiunii, arată Cotidianul.md.

Potrivit lui Nantoi, Igor Dodon, Irina Vlah și Vladimir Voronin au exploatat în mod repetat aceleași teme propagandistice, prezentând România drept o amenințare și promovând mesaje favorabile Kremlinului.

„Îmi amintesc foarte bine mitingul în sprijinul statalității Republicii Moldova, organizat de Irina Vlah la Comrat, pe 2 aprilie 2016, ca rampă de lansare pentru campania prezidențială a lui Igor Dodon. Igor Dodon a ieșit atunci la microfon și, fluturând cu degețelul, a declarat că bocancul jandarmului român nu va călca niciodată pe pământul Moldovei. Ar fi fost amuzant dacă nu ar fi fost atât de trist. Acest episod vorbește, pe de o parte, despre cinismul unor pseudopoliticieni precum Irina Vlah și Igor Dodon, care au crezut că oamenii pot fi manipulați la nesfârșit cu aceleași sperietori. Pe de altă parte, este și o dovadă că mulți dintre concetățenii noștri au permis acestor pseudopoliticieni să-i manipuleze, iar acest lucru este și mai trist”, a declarat Oazu Nantoi.

Jurnalistul Mihail Sirkeli a spus că situația este cauzată, în primul rând, de lipsa accesului la informații.

„Cu toții înțelegem foarte bine cauza acestei situații. În primul rând este vorba de acest vacuum informațional, oamenii nu vorbesc limba română, astfel creându-se condiții ideale pentru manipulare, și situația status quo-ului se păstrează”, a afirmat jurnalistul Mihail Sirkeli.

Oazu Nantoi a susținut că problema nu poate fi pusă exclusiv pe seama Găgăuziei, ci și pe lipsa de implicare a autorităților centrale, care, în opinia sa, au permis timp de 22 de ani răspândirea propagandei ruse.

„Abia în ultimii ani Ministerul Educației a început să promoveze mai activ studierea limbii române și a limbii găgăuze. Această situație nu a apărut peste noapte și nici nu poate fi rezolvată peste noapte. Nu putem spune doar că Găgăuzia este problema. Responsabilitatea aparține în primul rând autorităților centrale, care au tolerat ani la rând această stare de fapt. Vladimir Voronin și Igor Dodon sunt două exemple clasice de politicieni care au preferat populismul și interesele electorale în locul rezolvării problemelor reale”, a continuat el .

El a explicat că această situație trebuie corectată prin integrarea locuitorilor autonomiei în spațiul informațional, educațional și civic al Republicii Moldova.

Acum această situație trebuie corectată prin integrarea locuitorilor autonomiei în spațiul informațional, educațional și civic al Republicii Moldova. Trebuie să încetăm să repetăm aceleași mituri și aceleași sperietori. Locuitorii autonomiei trebuie să înceapă să gândească cu propria minte și să le ceară socoteală celor pe care îi aleg. Doar așa vom putea pune capăt acestor speculații pseudopolitice și vom începe o discuție serioasă despre viitorul autonomiei în Republica Moldova”, a declarat Oazu Nantoi.