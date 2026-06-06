Politica

Sfârșit de epocă la PCRM: Vladimir Voronin se retrage după 30 de ani

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Sfârșit de epocă la PCRM: Vladimir Voronin se retrage după 30 de aniVladimir Voronin / Sursa foto:: Președinția Republicii Moldova
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Din cuprinsul articolului

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) traversează un moment de cotitură. Fondatorul și președintele său de lungă durată, Vladimir Voronin, în vârstă de 85 de ani, a decis să lase șefia formațiunii pe care a condus-o din 1994, potrivit unui anunț al formațiunii.

Vladimir Voronin s-a retras de la șefia comuniștilor din Republica Moldova

Decizia a fost anunțată sâmbătă, în cadrul celui de-al XI-lea Congres al PCRM, la care au participat 254 de delegați. Deputata Diana Caraman a fost aleasă noul președinte al partidului.

Vladimir Voronin va ocupa noua funcție de președinte de onoare a PCRM, creată special cu acest prilej. De asemenea, au fost aleși secretari ai Comitetului Central Constantin Starîș și Vladimir Telnov.

„O nouă etapă în dezvoltarea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova”

„Deciziile celui de-al XI-lea Congres și ale primului Plen organizatoric al Comitetului Central marchează o nouă etapă în dezvoltarea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.

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Asigurând continuitatea cursului politic trasat de generația fondatorilor partidului, în frunte cu Vladimir Voronin, PCRM intră într-o nouă perioadă a istoriei sale, combinând experiența acumulată cu energia noii generații de lideri”, se arată în comunicatul oficial al formațiunii.

Cine este Vladimir Voronin

Vladimir Voronin, născut la 25 mai 1941, este una dintre cele mai importante figuri ale vieții politice moldovenești din ultimele trei decenii. Fost ofițer de poliție și ministru de Interne în perioada sovietică, el a fondat PCRM în 1994 și l-a condus neîntrerupt până acum.

A fost președintele Republicii Moldova între 2001 și 2009, fiind primul șef de stat comunist ales democratic după dizolvarea URSS. Sub mandatul său, Moldova a cunoscut o perioadă de stabilitate economică, dar și o apropiere semnificativă de Rusia.

Deși PCRM a pierdut din influență în ultimii ani, Voronin a rămas o figură simbolică a stângii moldovenești, apropiată de Moscova. Retragerea sa din funcția de președinte executiv marchează trecerea generațiilor în cadrul partidului și o nouă strategie politică pentru comuniștii moldoveni.

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