Un profesor a fost ucis, iar alte patru persoane au fost rănite în urma unui atac armat produs vineri într-un liceu din provincia Nonthaburi, Thailanda. Potrivit poliției, atacatorul era elev al unității de învățământ și s-a sinucis după ce a deschis focul în incinta școlii. Autoritățile au declanșat o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei.

Incidentul s-a produs la liceul Debsirin Nonthaburi și a mobilizat un număr important de echipaje de intervenție, în timp ce elevii au fost evacuați de urgență din clădire.

Potrivit informațiilor transmise de poliție și preluate de Reuters, bilanțul provizoriu al atacului indică moartea unui profesor și rănirea altor patru persoane.

Autoritățile au precizat că autorul atacului era elev al liceului Debsirin Nonthaburi. După schimbul de focuri, acesta s-a sinucis înainte ca forțele de ordine să poată interveni.

Fotografii distribuite de echipele de salvare surprind momentele de panică din timpul intervenției. În imagini pot fi văzuți elevi care părăsesc în grabă incinta școlii, în timp ce mai multe ambulanțe și autospeciale ale poliției sunt prezente la fața locului.

Poliția a securizat zona și desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs atacul și dacă există elemente care ar putea explica gestul elevului.

Până în acest moment, autoritățile nu au făcut publice informații privind identitatea atacatorului sau un posibil motiv al atacului. De asemenea, nu au fost comunicate detalii despre starea celor patru răniți.

Anchetatorii urmează să stabilească traseul evenimentelor și dacă existau indicii care ar fi putut preveni tragedia.

Incidentul de la liceul Debsirin Nonthaburi are loc la doar câteva luni după un alt atac armat produs într-o unitate de învățământ din districtul Hat Yai, în sudul Thailandei.

În acel caz, un profesor și-a pierdut viața, iar un elev a fost rănit, într-un incident care a readus în atenție problema violenței armate în școlile din această țară.