În 2026, alocațiile de stat pentru copii au rămas la nivelul anului precedent, după ce indexarea cu rata inflației a fost suspendată, potrivit Ministerului Muncii. În același timp, pentru copiii și elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) există drepturi financiare suplimentare, destinate hranei, rechizitelor, îmbrăcămintei, încălțămintei, transportului și altor necesități legate de școlarizare. Cu toate acestea, banii primiți de la stat nu acoperă cheltuielile zilnice, iar povara apasă tot mai mult pe umerii părinților.

În 2026, alocația de stat este de 719 lei pe lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani. Aceeași sumă este acordată și copiilor cu handicap.

Pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei pe lună. Aceeași valoare se acordă și tinerilor care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, în condițiile prevăzute de lege.

Sumele nu au fost majorate în acest an, deoarece indexarea anuală cu rata inflației a fost suspendată.

Numărul beneficiarilor rămâne foarte ridicat. Datele ANPIS arată că, în luna august 2026, au fost prevăzute fonduri pentru plata alocațiilor de stat pentru 3.394.133 de beneficiari.

În aceeași perioadă sunt plătite și alte drepturi sociale, printre care indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Privită prin prisma cheltuielilor zilnice, alocația pentru un copil cu vârsta între 2 și 18 ani ajunge la aproximativ 9,73 lei pe zi, dacă suma lunară de 292 de lei este împărțită la 30 de zile.

Cu aproape 10 lei pe zi, un părinte poate cumpăra, de exemplu, un iaurt și un fruct, o gustare pentru școală sau o parte dintr-un pachețel. Banii pot acoperi și o parte din costul unei mese, însă suma devine insuficientă atunci când trebuie plătite și hainele, încălțămintea, rechizitele, transportul sau alte lucruri necesare copilului.

Pentru un copil de până la 2 ani, cei 719 lei înseamnă aproximativ 23,97 lei pe zi. Această sumă poate contribui la cumpărarea zilnică a alimentelor, a produselor de igienă sau a altor articole necesare unui copil mic.

Pentru familiile cu copii școlari, alocația trebuie privită în raport cu toate cheltuielile care apar pe parcursul unei luni.

Numai pentru pachețelul de la școală, îmbrăcăminte și transport, părinții trebuie să aibă un buget generos. În plus, apar costurile pentru încălțăminte, rechizite, materiale pentru școală, produse de igienă și alte lucruri de care copilul are nevoie.

O alocație de 292 de lei pe lună poate ajuta la cumpărarea unor produse zilnice, însă nu poate acoperi toate aceste cheltuieli.

Pe lângă alocația de stat, copiii și elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia, în anul școlar 2026-2027, de alocație zilnică de hrană și de sume destinate rechizitelor, îmbrăcămintei, încălțămintei și altor cheltuieli prevăzute de lege.

Drepturile sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 și se acordă pe baza unei cereri depuse la unitatea de învățământ la care este înscris copilul.

Sprijinul financiar este destinat copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale care sunt școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar și dețin un certificat de orientare școlară și profesională.

Certificatul este eliberat de centrul județean de resurse și asistență educațională sau de Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.

Pot beneficia de aceste drepturi atât copiii înscriși în învățământul special, cât și cei integrați în unități de învățământ de masă.

Reglementările îi includ și pe beneficiarii școlarizați la domiciliu, precum și pe copiii pentru care sunt organizate grupe sau clase în unitățile sanitare în care sunt internați.

Drepturile sunt acordate pe perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională.

Măsurile se aplică și copiilor cu CES înscriși în unități de învățământ confesional sau particular, în condițiile legii.

Începând cu 1 februarie 2026, alocația zilnică de hrană pentru beneficiarii prevăzuți de legislație este de 32 de lei.

Suma se calculează în funcție de numărul zilelor de școlarizare și de prezența copilului la cursuri, indiferent de numărul de ore petrecute la școală într-o anumită zi.

La aproximativ 20 de zile de curs într-o lună, suma ar ajunge la circa 640 de lei.

Privită separat, alocația de 32 de lei pe zi poate însemna pentru un copil un pachețel consistent: un sandviș, un fruct, un iaurt, apă și o gustare. În funcție de prețurile produselor și de ceea ce cumpără familia, banii pot contribui și la asigurarea unei mese calde.

Este important însă că suma de 32 de lei nu reprezintă o indemnizație lunară fixă. Valoarea totală diferă de la o lună la alta.

Zilele în care copilul lipsește nemotivat nu sunt plătite. De asemenea, nu sunt luate în calcul sâmbetele, duminicile, sărbătorile legale și perioadele de vacanță.

De la condiția prezenței sunt exceptați copiii cu CES școlarizați la domiciliu și cei internați în unități sanitare.

Alocația nu se acordă nici atunci când hrana este asigurată de unitatea de învățământ sau prin sistemul de protecție specială.

Plata se face în primele zece zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru perioadele precedente. Unitatea de învățământ stabilește suma datorată în funcție de situația școlară și de zilele în care copilul a fost prezent sau a absentat motivat.

Sprijinul acordat copiilor cu CES nu se limitează la hrană.

În categoria cheltuielilor acoperite intră rechizitele școlare, cazarmamentul, îmbrăcămintea, încălțămintea, materialele igienico-sanitare, manualele, jucăriile, transportul și materialele cultural-sportive.

Prin urmare, banii pot contribui la o parte importantă din cheltuielile pe care părinții le suportă pe durata unui an școlar.

Pentru o familie, aceste costuri se adună rapid. Un copil are nevoie de haine și încălțăminte pe măsură ce crește, de rechizite la începutul anului școlar și de bani pentru deplasarea la școală. Peste toate acestea se adaugă cheltuielile zilnice pentru mâncare și pachețel.

Beneficiile sunt distincte de găzduirea gratuită în internatele unităților de învățământ special sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor de asistență socială și protecția copilului.

Pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite, manuale, jucării, transport și activități cultural-sportive sunt prevăzute limite minime anuale diferite în funcție de vârstă.

Copiii de până la 2 ani inclusiv pot primi 580 de lei pe an.

Pentru copiii între 3 și 6 ani inclusiv, suma este de 789 de lei pe an.

Pentru grupa de vârstă 7-13 ani, limita minimă anuală ajunge la 968 de lei. Beneficiarii cu vârste între 14 și 17 ani inclusiv pot primi 1.195 de lei pe an. Pentru tinerii între 18 și 26 de ani inclusiv, suma este de 1.338 de lei pe an.

Legea nr. 272/2004 prevede o majorare de 50% pentru copiii cu CES școlarizați în unitățile de învățământ de masă dacă aceștia sunt încadrați și într-un grad de handicap.

În plus, autoritățile locale pot aproba o sumă mai mare pentru alocația de hrană, în limita bugetelor disponibile.

O asemenea suplimentare poate fi decisă prin hotărârea consiliului județean, a consiliului local al unui sector din București sau a consiliului local al municipiului, orașului ori comunei, la propunerea instituțiilor competente.

Astfel, în anumite localități, suma efectivă acordată pentru hrană poate depăși valoarea standard de 32 de lei pe zi.

Pentru anul școlar 2026-2027, cererea pentru acordarea drepturilor financiare se depune la unitatea de învățământ unde este înscris copilul, în perioada 1-30 septembrie.

Cererea poate fi depusă de beneficiarul major, de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal.

Pentru copiii care obțin certificatul de orientare școlară și profesională după 30 septembrie, solicitarea poate fi înregistrată ulterior eliberării documentului, până la data de 15 a fiecărei luni. Drepturile sunt finanțate începând cu luna sau tranșa imediat următoare, după caz.

Cererea trebuie însoțită de copia certificatului de naștere al beneficiarului și, dacă este cazul, de actul său de identitate.

Părintele trebuie să prezinte și documentul său de identitate sau pe cel al reprezentantului legal, precum și certificatul de orientare școlară și profesională emis de CJRAE sau CMBRAE.

Dosarul trebuie să conțină și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că beneficiarul nu primește aceleași drepturi ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială.

Este necesară și o declarație privind folosirea banilor exclusiv pentru destinațiile prevăzute de lege.

Modelele declarațiilor sunt cuprinse în anexele Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, iar formularele actualizate pot fi solicitate de la unitatea de învățământ.

Pentru copiii și elevii integrați în învățământul de masă, care urmează curriculumul acestuia, finanțarea este asigurată din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale.

Pentru beneficiarii din învățământul special și pentru cei integrați în clase sau grupe speciale organizate în unități de masă, fondurile sunt alocate prin bugetele județelor sau ale sectoarelor municipiului București.

Banii sunt acordați prin unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii.