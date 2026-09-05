Alocațiile pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și pensiile vor fi plătite în luna septembrie după calendare diferite, în funcție de modalitatea aleasă de beneficiari. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat că primele beneficii sociale vor intra în conturi pe 8 septembrie, în timp ce pensiile pe card vor fi virate mai devreme decât de obicei, deoarece data de 12 septembrie cade într-o zi nelucrătoare.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat calendarul plăților pentru beneficiile de asistență socială aferente drepturilor din luna august. Primele sume vor fi achitate începând cu data de 8 septembrie.

Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor pe 8 septembrie, potrivit Agerpres. Persoanele care au ales să primească aceste drepturi prin poștă vor intra în plată începând cu 10 septembrie.

Calendarul diferă și în cazul persoanelor cu dizabilități. Drepturile acestora vor fi virate în conturile bancare pe 14 septembrie.

Pentru beneficiarii care primesc banii prin mandat poștal, plata va începe din 18 septembrie.

Pe 21 septembrie vor fi achitate și alte categorii de beneficii de asistență socială.

Alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC vor fi plătite atât în conturile bancare, cât și prin mandat poștal. Tot în data de 21 septembrie vor fi făcute plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune, VMI.

În această categorie intră ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială efectuează lunar aceste plăți prin cele 41 de agenții județene pentru plăți și inspecție socială și prin agenția pentru Municipiul București. În total, aproape șapte milioane de copii, familii și persoane vulnerabile beneficiază de aceste forme de sprijin.

Calendarul pensiilor diferă în funcție de modalitatea în care beneficiarii primesc banii.

În România, aproximativ 2,1 milioane de persoane își primesc pensia prin intermediul factorilor poștali. Pentru aceștia, distribuirea pensiilor prin poștă are loc în intervalul 1-15 septembrie.

Plata pensiilor prin poștă nu suferă modificări în această lună, iar calendarul rămâne același ca în lunile precedente.

Situația este diferită însă în cazul pensionarilor care primesc pensiile pe card.

Data de 12 septembrie cade într-o zi de sâmbătă, care este nelucrătoare, astfel că pensiile nu pot fi virate atunci. Conform Casei de Pensii, banii intră pe card în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13. În aceste condiții, pensiile pe card vor fi virate mai devreme, vineri, 11 septembrie.

Pentru pensionarii care primesc banii în afara țării, plata pensiilor se face în perioada 19-22 septembrie.

Sumele sunt virate în conturile Citibank.

În cazul beneficiarilor care au conturi deschise la alte bănci, transferul poate dura încă două-trei zile până când pensia ajunge efectiv pe card.