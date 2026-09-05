Social

Când se plătesc pensiile și alocațiile în septembrie. Ce se schimbă din cauza weekendului

Comentează știrea
Când se plătesc pensiile și alocațiile în septembrie. Ce se schimbă din cauza weekenduluiBătrâni și copii. Sursă foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Alocațiile pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și pensiile vor fi plătite în luna septembrie după calendare diferite, în funcție de modalitatea aleasă de beneficiari. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat că primele beneficii sociale vor intra în conturi pe 8 septembrie, în timp ce pensiile pe card vor fi virate mai devreme decât de obicei, deoarece data de 12 septembrie cade într-o zi nelucrătoare.

Când intră alocațiile și indemnizațiile în septembrie

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat calendarul plăților pentru beneficiile de asistență socială aferente drepturilor din luna august. Primele sume vor fi achitate începând cu data de 8 septembrie.

Alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor pe 8 septembrie, potrivit Agerpres. Persoanele care au ales să primească aceste drepturi prin poștă vor intra în plată începând cu 10 septembrie.

Calendarul diferă și în cazul persoanelor cu dizabilități. Drepturile acestora vor fi virate în conturile bancare pe 14 septembrie.

Pentru beneficiarii care primesc banii prin mandat poștal, plata va începe din 18 septembrie.

Ce beneficii sociale se plătesc pe 21 septembrie

Pe 21 septembrie vor fi achitate și alte categorii de beneficii de asistență socială.

Alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC vor fi plătite atât în conturile bancare, cât și prin mandat poștal. Tot în data de 21 septembrie vor fi făcute plățile pentru beneficiarii venitului minim de incluziune, VMI.

În această categorie intră ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială efectuează lunar aceste plăți prin cele 41 de agenții județene pentru plăți și inspecție socială și prin agenția pentru Municipiul București. În total, aproape șapte milioane de copii, familii și persoane vulnerabile beneficiază de aceste forme de sprijin.

pensie

pensie / sursa foto: arhiva EvZ

Când se plătesc pensiile în septembrie

Calendarul pensiilor diferă în funcție de modalitatea în care beneficiarii primesc banii.

În România, aproximativ 2,1 milioane de persoane își primesc pensia prin intermediul factorilor poștali. Pentru aceștia, distribuirea pensiilor prin poștă are loc în intervalul 1-15 septembrie.

Plata pensiilor prin poștă nu suferă modificări în această lună, iar calendarul rămâne același ca în lunile precedente.

Situația este diferită însă în cazul pensionarilor care primesc pensiile pe card.

Data de 12 septembrie cade într-o zi de sâmbătă, care este nelucrătoare, astfel că pensiile nu pot fi virate atunci. Conform Casei de Pensii, banii intră pe card în data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13. În aceste condiții, pensiile pe card vor fi virate mai devreme, vineri, 11 septembrie.

Când intră pensiile pentru românii din străinătate

Pentru pensionarii care primesc banii în afara țării, plata pensiilor se face în perioada 19-22 septembrie.

Sumele sunt virate în conturile Citibank.

În cazul beneficiarilor care au conturi deschise la alte bănci, transferul poate dura încă două-trei zile până când pensia ajunge efectiv pe card.

Stiri calde

14:32 - Cum scapi de petele de pe covoare cu un ingredient din bucătărie. Trucul perfect pentru curățenia de toamnă

14:23 - Witkoff și Kushner au ajuns la Moscova. Trimișii lui Trump urmează să discute cu Putin înaintea vizitei la Kiev

14:15 - Elena Udrea cere alegeri anticipate după patru luni de blocaj politic: „Lăsați poporul să aleagă din nou!”

14:06 - Sărăcia cronică și stresul banilor accelerează declinul cognitiv. Cât de mult este afectată memoria și structura cere...

13:57 - SUA au atacat principalul hub petrolier al Iranului. Tensiunile escaladează în Golf

13:49 - McKinsey, anchetată pentru fraudă fiscală și spălare de bani în Franța. Piperea susține că firma a consiliat Comisia ...

HAI România!

NATO, la un pas de război cu sine însăși

NATO, la un pas de război cu sine însăși

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

Stadiul real al infrastructurii rutiere din România după expirarea termenului PNRR. Ce se deschide în 2026 și de ce sunt necesare alocări din bugetul de stat

Stadiul real al infrastructurii rutiere din România după expirarea termenului PNRR. Ce se deschide în 2026 și de ce s...

Proiecte speciale