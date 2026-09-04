Un dosar de pensionare pregătit cu toate actele necesare poate fi pierdut înainte de a ajunge la Casa de Pensii. Problema apare atunci când refacerea documentelor durează, iar cererea ajunge să fie înregistrată după expirarea termenului legal de 30 de zile de la îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede că pensia se acordă la cererea titularului, iar cererea de pensionare, împreună cu actele prin care sunt dovedite condițiile prevăzute de lege, trebuie depusă în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii acestor condiții, la casa teritorială de pensii competentă. Obligația depunerii actelor revine titularului sau reprezentantului legal.

Termenul este important pentru stabilirea datei de la care se acordă pensia.

Dacă documentele au fost pierdute înainte ca cererea să fie înregistrată la Casa de Pensii, solicitantul trebuie să refacă actele necesare pentru depunerea dosarului.

Pregătirea documentelor poate fi rapidă în cazul unor acte care pot fi obținute din nou de la instituția emitentă. Situația poate fi mai complicată când printre documentele pierdute se află acte privind vechimea, perioadele lucrate, veniturile sau condițiile de muncă.

Articolul 90 din Legea nr. 360/2023 stabilește că pensia se acordă de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare dacă cererea a fost înregistrată în termenul de 30 de zile prevăzut la articolul 89.

Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului, drepturile de pensie se acordă începând cu data înregistrării cererii.

Astfel, dacă o persoană îndeplinește condițiile de pensionare la 1 octombrie, dar își pierde documentele și reușește să depună cererea abia în decembrie, după expirarea termenului legal, pensia va fi acordată de la data înregistrării cererii, potrivit regulii prevăzute de lege.

Lista actelor necesare diferă în funcție de categoria de pensie și de situația solicitantului.

Pentru pensia pentru limită de vârstă pot fi necesare documente de stare civilă, acte privind vechimea în muncă, carnetul de muncă, adeverințe privind veniturile, sporurile sau condițiile de muncă și alte documente prevăzute pentru stabilirea drepturilor.

În cazul documentelor pierdute, solicitantul trebuie să identifice pentru fiecare act instituția, angajatorul sau deținătorul de arhivă de la care poate obține un nou document.

Pentru perioadele de activitate pentru care dovada se face prin documente aferente vechimii în muncă, pierderea carnetului de muncă poate complica refacerea dosarului.

CNPP precizează că, în cazul pierderii carnetului de muncă, vechimea trebuie reconstituită prin documentele disponibile: „Pentru perioadele pentru care nu există înregistrări în evidențele informatizate, pot fi necesare adeverințe de la foștii angajatori, deținătorii legali ai arhivelor sau operatorii economici autorizați”. CNPP avertizează că identificarea firmelor și obținerea documentelor din arhive poate dura de la câteva luni până la câțiva ani.

Durata recuperării acestor documente poate deveni relevantă dacă între timp este depășit termenul de 30 de zile pentru înregistrarea cererii de pensionare.

Pentru perioadele existente în evidențele sistemului public, solicitantul poate cere casei teritoriale de pensii informații sau documente privind stagiul de cotizare.

Aceste evidențe pot fi utile pentru verificarea perioadelor de cotizare și pentru identificarea documentelor care mai trebuie obținute înainte de depunerea cererii.

În cazul perioadelor pentru care sunt necesare documente suplimentare, acestea trebuie solicitate de la entitățile care le dețin.

Pierderea unei adeverințe devine mai complicată atunci când documentul a fost emis de o societate care între timp și-a încetat activitatea.

În această situație trebuie identificat deținătorul legal al arhivei. Pentru anumite perioade, documentele privind vechimea pot fi eliberate de deținătorii legali ai arhivelor sau de operatorii economici autorizați, în condițiile prevăzute de legislație.

În cazul arhivelor vechi sau al societăților care au trecut prin mai multe forme de reorganizare, identificarea documentelor poate necesita un timp mai mare.

Depășirea celor 30 de zile nu împiedică persoana să depună ulterior cererea de pensionare. Efectul este asupra datei de la care sunt acordate drepturile.

Dacă cererea este depusă în termen, pensia se acordă de la data îndeplinirii condițiilor. Dacă termenul este depășit, pensia se acordă de la data înregistrării cererii. Regula este prevăzută expres de articolul 90 din Legea nr. 360/2023.

După depunerea cererii, admiterea sau respingerea acesteia se face prin decizie a casei teritoriale de pensii.

Potrivit articolului 93 din Legea nr. 360/2023, decizia se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii. Termenul poate fi prelungit cu 30 de zile în cazul persoanelor care au calitatea de asigurat în luna solicitării sau atunci când pentru soluționare sunt necesare documente ori operațiuni suplimentare.