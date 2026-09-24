Sute de companii aeriene care operează cu unul, două sau cel mult trei avioane continuă să activeze pe o piață dominată de marii transportatori. Aceste firme se bazează pe costuri atent controlate și pe rute de nișă, pe care operatorii mari nu le consideră suficient de profitabile. Unele dintre aceste companii au venituri anuale de cel mult aproximativ 50 de milioane de dolari, potrivit publicației Blic.

Pentru operatorii de dimensiuni reduse, fiecare cheltuială poate face diferența dintre profit și pierdere. Un singur motor nou de avion poate ajunge să coste între 15 și peste 30 de milioane de dolari, în timp ce industria aviatică funcționează, în general, cu marje reduse.

Potrivit IATA, marja medie de profit a companiilor aeriene se situează între 2% și 5%. După achitarea tuturor costurilor, transportatorii rămân, în medie, cu aproximativ 7-8 dolari pentru fiecare pasager. Pentru operatorii mici, spațiul financiar este și mai restrâns.

Unul dintre modelele folosite de operatorii mici este orientarea către un serviciu premium, oferit la un tarif mai accesibil decât cel practicat de marile companii.

Compania franceză La Compagnie operează cu doar două aeronave, fiecare configurată cu 76 de locuri exclusiv la clasa business. Operatorul leagă Parisul de New York și Milano de New York, iar sezonier operează și ruta Nisa-New York.

Un bilet dus-întors costă între 2.200 și 3.800 de euro, în funcție de rută și perioadă. Tarifele sunt cu aproximativ 30%-50% mai mici decât cele practicate de marile companii pentru biletele la clasa business pe aceleași destinații.

Într-un an, La Compagnie transportă aproximativ 75.000 de pasageri.

Un alt model de funcționare se bazează pe sprijinul financiar acordat de autorități pentru menținerea unor rute care nu ar fi profitabile pentru marile companii aeriene.

Astfel de zboruri asigură legătura dintre insule sau localități izolate și centrele urbane. Aeronavele transportă pasageri, alimente, medicamente și corespondență, iar unele curse permit accesul medicilor specialiști sau transferul pacienților către spitale din orașele mari.

Pentru comunitățile izolate, aceste conexiuni pot reprezenta o legătură esențială cu restul țării.

Compania scoțiană Loganair este cunoscută pentru două dintre cele mai neobișnuite operațiuni din aviația comercială.

Pe insula Barra, aeronavele companiei aterizează pe o plajă, aeroportul fiind singurul din lume care primește zboruri comerciale regulate pe o astfel de suprafață. Activitatea aeroportului depinde de maree, iar pista poate fi utilizată doar atunci când plaja este descoperită.

Loganair operează și ruta dintre insulele Westray și Papa Westray, considerată cea mai scurtă cursă comercială regulată din lume. Distanța este de aproximativ 2,7 kilometri, iar zborul durează în jur de două minute.

Biletul costă aproximativ 10 euro pentru localnici și aproape 20 de euro pentru turiști. Guvernul scoțian acoperă aproximativ 70% din costurile de operare, ceea ce permite menținerea legăturii aeriene dintre cele două insule.

Pentru companiile aeriene de mici dimensiuni, supraviețuirea nu depinde întotdeauna de volume mari de pasageri. Unele își găsesc locul pe piețe foarte restrânse, prin servicii premium, rute izolate sau contracte și subvenții publice care mențin în funcțiune conexiuni esențiale pentru comunitățile locale.