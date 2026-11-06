Ciorba de fasole cu ciolan afumat este unul dintre preparatele nelipsite de pe mesele gospodinelor din Ardeal, mai ales în zilele răcoroase de toamnă și iarnă. Cu fasole boabe, legume proaspete, ciolan afumat și verdețuri aromate, această mâncare tradițională se remarcă prin gustul bogat și zeama consistentă.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

500 g fasole boabe uscată

1 ciolan afumat (aproximativ 1-1,2 kg)

2 morcovi

1 ceapă mare

1 rădăcină de pătrunjel

1 bucată de țelină

1 ardei gras

200 ml suc de roșii

2 linguri de ulei

2 foi de dafin

1 linguriță de boia dulce

Sare și piper, după gust

Cimbru uscat

Leuștean proaspăt

Pătrunjel verde

Borș sau oțet, după preferință

1. Pregătirea fasolei

Fasolea se spală bine și se lasă la înmuiat peste noapte, într-un vas cu apă rece. A doua zi, se scurge și se pune la fiert în apă proaspătă.

După primele clocote, apa se schimbă de două ori, pentru ca fasolea să fiarbă mai ușor.

2. Fierberea ciolanului

Ciolanul afumat se pune într-o oală încăpătoare, cu apă rece, și se lasă să fiarbă la foc potrivit. Se îndepărtează spuma formată la suprafață.

Se adaugă foile de dafin și puțin cimbru. Ciolanul trebuie să fiarbă până când carnea începe să se desprindă ușor de pe os.

3. Pregătirea legumelor

Ceapa se toacă mărunt, morcovii se taie rondele, iar țelina, pătrunjelul rădăcină și ardeiul se mărunțesc.

Legumele se călesc câteva minute într-o tigaie cu ulei, până când se înmoaie ușor. Se adaugă boiaua dulce și sucul de roșii.

4. Pregătirea ciorbei

În oala cu ciolan se adaugă fasolea fiartă pe jumătate și legumele călite.

Se lasă totul să fiarbă la foc mic, până când fasolea devine moale, iar aromele se îmbină.

5. Adăugarea cărnii

Ciolanul se scoate din oală, se dezosează și se taie în bucăți potrivite. Carnea se pune înapoi în ciorbă.

Se potrivește gustul cu sare și piper, ținând cont că afumătura este deja sărată.

6. Ultimele ingrediente

Dacă se dorește o ciorbă ușor acrișoară, se adaugă puțin borș fiert separat sau oțet, după gust.

La final, se presară leuștean și pătrunjel verde tocate mărunt. Ciorba se mai lasă câteva minute pe foc, apoi se oprește și se acoperă cu un capac.

Ciorba se servește fierbinte, în farfurii adânci, cu bucăți generoase de ciolan și fasole fragedă.

În Ardeal, gospodinele o pun adesea pe masă alături de ceapă roșie, ardei iute și pâine de casă. Pentru un gust și mai bogat, poate fi însoțită de smântână, după preferință.