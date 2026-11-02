Odată cu venirea zilelor reci de noiembrie, preparatele calde și consistente devin tot mai potrivite pentru mesele în familie. Ciorba rădăuțeană este una dintre rețetele apreciate din bucătăria românească, datorită gustului bogat, texturii cremoase și combinației de carne fragedă de pui, legume, smântână și usturoi.

Servită fierbinte, cu puțin ardei iute și pâine proaspătă, această ciorbă poate transforma un prânz obișnuit într-o masă gustoasă. Se prepară din ingrediente accesibile, iar secretul unui rezultat reușit stă în fierberea lentă a cărnii și în adăugarea treptată a amestecului de smântână și gălbenușuri, pentru a obține o compoziție fină.

Pentru aproximativ 6-8 porții, ai nevoie de următoarele ingrediente:

Pentru supă:

700-800 g piept de pui sau pulpe dezosate;

2 morcovi potriviți;

1 rădăcină de pătrunjel;

1 bucată mică de țelină;

1 ceapă;

1 ardei gras;

2,5-3 litri de apă;

sare, după gust;

câteva boabe de piper.

Pentru dresul ciorbei:

300 g smântână pentru gătit sau smântână fermentată cu minimum 20% grăsime;

3 gălbenușuri;

5-6 căței de usturoi;

2-3 linguri de oțet sau după gust;

piper măcinat.

Pentru servire:

pătrunjel proaspăt tocat;

ardei iute;

oțet, pentru cei care preferă o ciorbă mai acrișoară.

1. Fierbe carnea și pregătește baza ciorbei

Spală bine carnea de pui și pune-o într-o oală încăpătoare, împreună cu cei 2,5-3 litri de apă rece. Așază vasul pe foc mediu și îndepărtează spuma care se formează la suprafață, pentru ca zeama să rămână cât mai limpede.

După ce începe să fiarbă, adaugă ceapa curățată, morcovii, rădăcina de pătrunjel, țelina și ardeiul gras. Pune sare și câteva boabe de piper, apoi lasă ingredientele să fiarbă la foc potrivit până când carnea devine fragedă, iar legumele sunt bine pătrunse.

2. Pregătește carnea și legumele

Scoate carnea și legumele din oală și lasă-le câteva minute să se răcorească. Strecoară supa, dacă este nevoie, pentru a îndepărta eventualele resturi.

Taie carnea în fâșii subțiri sau desfă-o cu ajutorul a două furculițe. Morcovii pot fi tăiați în cubulețe mici sau rondele, în funcție de preferințe. Celelalte legume pot fi îndepărtate ori păstrate, după gust.

Pune din nou zeama pe foc și adaugă bucățile de carne și morcovul.

3. Pregătește amestecul cremos de smântână și gălbenușuri

Într-un bol încăpător, pune smântâna și cele trei gălbenușuri. Amestecă bine cu un tel până când obții o compoziție omogenă.

Curăță usturoiul, zdrobește-l și încorporează-l în amestec. Pentru un gust echilibrat, poți începe cu o cantitate mai mică de usturoi și să ajustezi ulterior.

4. Adaugă smântâna în ciorbă fără să se brânzească

Acesta este unul dintre cei mai importanți pași ai rețetei. Pentru ca smântâna să nu se separe la contactul cu zeama fierbinte, trebuie să o aduci treptat la temperatura ciorbei.

Ia câte un polonic de supă fierbinte și toarnă-l puțin câte puțin peste amestecul de smântână și gălbenușuri, amestecând continuu. Repetă operațiunea de câteva ori.

După ce compoziția s-a încălzit, toarn-o încet în oală, amestecând permanent. Lasă ciorba pe foc mic încă 2-3 minute, fără să o mai lași să clocotească puternic.

5. Potrivește gustul și servește ciorba

La final, adaugă oțet treptat, până când obții nivelul de acreală dorit. Potrivește de sare și piper, apoi oprește focul.

Presară pătrunjel proaspăt tocat și lasă ciorba să se odihnească aproximativ 5-10 minute înainte de servire.

Ciorba rădăuțeană se servește fierbinte, alături de ardei iute, pâine proaspătă și, pentru cei care preferă un gust mai intens, puțin oțet suplimentar.