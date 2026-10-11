Pulpele de pui cu sos cremos de ciuperci sunt o alegere excelentă pentru masa de duminică, atunci când vrei să pregătești un preparat gustos, sățios și ușor de făcut. Carnea fragedă, rumenită la tigaie, se îmbină perfect cu sosul fin de smântână, ciuperci și usturoi. Preparatul poate fi servit cu piure de cartofi, mămăliguță sau orez, pentru un prânz pe placul întregii familii.

Pentru 4 porții:

8 pulpe inferioare de pui sau 4 pulpe întregi (poți opta pentru alt tip de carne)

500 g de ciuperci champignon

300 ml de smântână pentru gătit

1 ceapă medie

4 căței de usturoi

2 linguri de ulei

30 g de unt

100 ml de supă de pui sau apă

1 linguriță de boia dulce

sare și piper, după gust

1 linguriță de cimbru uscat

pătrunjel proaspăt, pentru decor

Pentru garnitură, opțional:

800 g de cartofi

40 g de unt

100 ml de lapte

sare, după gust

Spală pulpele de pui, apoi șterge-le bine cu prosoape de hârtie. Condimentează-le cu sare, piper, boia dulce și cimbru, având grijă să distribui uniform condimentele pe toate părțile.

Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare și adaugă pulpele de pui. Prăjește-le timp de 4-5 minute pe fiecare parte, până când capătă o crustă aurie.

Dacă folosești pulpe întregi, mai mari, este posibil să ai nevoie de puțin timp suplimentar pentru rumenire. Scoate carnea pe o farfurie și păstrează tigaia pentru prepararea sosului. Pulpele vor termina de gătit ulterior, împreună cu ciupercile și sosul cremos.

Curăță ceapa și toac-o mărunt. Spală sau șterge ciupercile, apoi taie-le în felii potrivite. Topește untul în aceeași tigaie, adaugă ceapa și gătește-o 2-3 minute, până când devine sticloasă.

Pune ciupercile și lasă-le la foc mediu aproximativ 7-10 minute, amestecând periodic. Acestea vor lăsa apă, care trebuie să se evapore treptat, pentru ca ciupercile să se rumenească ușor și să capete o aromă intensă.

Adaugă usturoiul zdrobit și mai gătește aproximativ 30 de secunde, fără să-l lași să se ardă.

Toarnă supa de pui sau apa peste ciuperci și amestecă pentru a desprinde aromele rămase pe fundul tigăii. Lasă lichidul să fiarbă 2-3 minute, apoi adaugă smântâna pentru gătit.

Amestecă bine și lasă sosul să se încălzească la foc mic, până când începe să se îngroașe ușor. Potrivește gustul cu sare și piper. Pentru un sos mai aromat, poți adăuga puțin cimbru.

Așază pulpele rumenite înapoi în tigaie, peste sosul de ciuperci. Acoperă cu un capac și lasă preparatul să fiarbă la foc mic aproximativ 20-30 de minute, în funcție de dimensiunea bucăților de carne.

Întoarce pulpele la jumătatea timpului și verifică dacă sunt bine pătrunse până la os. Carnea de pui trebuie să atingă o temperatură internă de cel puțin 74 de grade Celsius. Dacă sosul devine prea gros, mai adaugă puțină apă sau supă de pui.

La final, presară pătrunjel proaspăt tocat și mai lasă preparatul să se odihnească 2-3 minute înainte de servire.

Curăță cartofii, taie-i în cuburi și fierbe-i în apă cu sare până când devin moi. Scurge-i bine, apoi pasează-i cu untul și laptele încălzit, adăugat treptat, până obții un piure fin și cremos.

Dacă preferi, poți înlocui piureul cu orez simplu sau mămăliguță caldă, care se potrivesc foarte bine cu sosul de ciuperci.

Așază piureul de cartofi pe farfurie, pune alături pulpele de pui și adaugă din belșug sosul cremos cu ciuperci. Presară puțin pătrunjel proaspăt pentru un aspect apetisant.

Pentru a completa masa de duminică, poți servi preparatul cu o salată verde, legume proaspete sau murături. Sosul bogat, carnea fragedă și garnitura fină formează o combinație gustoasă, potrivită pentru un prânz în familie.