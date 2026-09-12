Ciupercile murate sunt o alegere excelentă pentru sezonul rece, mai ales atunci când vrei să ai la îndemână un preparat gustos, ușor de servit și potrivit pentru zilele de post. Cele mici pot fi păstrate întregi, iar după ce stau în marinadă capătă o aromă plăcută, ușor acrișoară.

Pentru aproximativ 3-4 borcane de ciuperci murate ai nevoie de:

1 kg de ciuperci champignon mici

500 ml de apă

250 ml de oțet de 9%

1 lingură de sare grunjoasă

1 lingură de zahăr

4-5 căței de usturoi

1 linguriță de boabe de piper

2 foi de dafin

câteva fire de mărar, opțional

câteva crenguțe de cimbru, opțional

Pentru această rețetă este bine să alegi ciuperci mici și cât mai apropiate ca dimensiune, deoarece acestea se vor găti uniform și pot fi așezate întregi în borcane.

Mai întâi, ciupercile se curăță bine și se îndepărtează orice urmă de pământ sau impurități. Se spală rapid sub jet de apă și se lasă câteva minute la scurs.

Dacă sunt mici, pot fi folosite întregi. În cazul în care unele sunt mai mari, acestea pot fi tăiate în jumătăți, astfel încât toate ciupercile să aibă aproximativ aceeași dimensiune.

Se pun apoi într-o oală cu apă și puțină sare și se fierb câteva minute. După fierbere, se scurg foarte bine și se lasă deoparte până când este pregătită marinada.

Pentru marinadă, se pun într-o cratiță apa, oțetul, sarea, zahărul, boabele de piper și foile de dafin. Amestecul se pune pe foc și se lasă să fiarbă câteva minute, până când sarea și zahărul se dizolvă complet, iar condimentele își eliberează aroma.

În acest moment, marinada trebuie să fie bine echilibrată, astfel încât ciupercile să aibă un gust plăcut, fără ca oțetul să fie prea puternic.

În borcanele curate se așază ciupercile, iar printre ele se adaugă felii de usturoi și, dacă se dorește, câteva fire de mărar sau crenguțe de cimbru.

Marinada fierbinte se toarnă treptat peste ciuperci, până când acestea sunt complet acoperite. Borcanele se închid apoi cu capace curate și se lasă să se răcească.

Pentru păstrarea pe termen mai lung, borcanele și capacele trebuie sterilizate corespunzător, iar metoda de conservare trebuie respectată cu atenție.

Ciupercile nu trebuie consumate imediat după ce au fost puse în borcane, deoarece au nevoie de timp pentru ca marinada și aromele condimentelor să pătrundă în ele.

După câteva zile, gustul devine mai intens, iar ciupercile sunt numai bune pentru a fi servite. Dacă sunt pregătite pentru sezonul rece, borcanele se păstrează într-un loc răcoros și ferit de lumină.

Ciupercile murate sunt foarte potrivite pentru mesele de post, mai ales pentru că pot completa preparate simple, pe care le găsim frecvent în sezonul rece.