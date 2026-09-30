Cartofii prăjiți pot deveni mult mai gustoși dacă sunt preparați după câteva reguli simple. Pentru a obține o crustă aurie și crocantă la exterior, dar un miez moale și pufos, poți folosi un ingredient pe care îl ai deja în bucătărie: amidonul. Tehnica de preparare și temperatura uleiului sunt la fel de importante pentru rezultatul final.

Amidonul este unul dintre ingredientele care pot contribui la obținerea unei cruste crocante. Acesta absoarbe o parte din umiditatea de la suprafața cartofilor și formează un strat subțire care devine auriu și crocant în timpul prăjirii.

Totuși, amidonul nu trebuie presărat direct în uleiul încins, deoarece nu se dizolvă în grăsime și poate forma aglomerări sau poate provoca stropirea uleiului. Pentru un rezultat reușit, este recomandat să îl aplici direct pe cartofi, într-un strat foarte subțire, înainte de a-i pune la prăjit.

Pentru această rețetă ai nevoie de câteva ingrediente simple, ușor de găsit în orice bucătărie.

1 kg de cartofi

1-2 lingurițe de amidon de porumb

Ulei de floarea-soarelui, suficient pentru prăjit

Sare, după gust

Apă rece, pentru ținerea cartofilor la înmuiat

Este indicat să alegi cartofi potriviți pentru prăjit, de preferat dintr-un soi cu un conținut mai ridicat de amidon, care devin fragezi la interior.

Cum pregătești cartofii înainte de prăjire

Primul pas este curățarea cartofilor de coajă și spălarea lor sub jet de apă rece. Taie-i în bastonașe de dimensiuni cât mai apropiate, astfel încât să se prăjească uniform.

Pune cartofii tăiați într-un vas cu apă rece și lasă-i la înmuiat timp de 20-30 de minute. Acest pas ajută la îndepărtarea unei părți din amidonul de la suprafață, reducând riscul ca bucățile să se lipească între ele în timpul prăjirii.

După ce au stat în apă, scurge-i bine și șterge-i cu un prosop curat de bucătărie sau cu prosoape de hârtie. Este foarte important ca suprafața cartofilor să fie cât mai uscată înainte de a intra în contact cu uleiul încins.

Presară amidonul peste cartofi și amestecă ușor, astfel încât fiecare bastonaș să fie acoperit cu un strat fin. Nu este nevoie de o cantitate mare, deoarece excesul poate crea o crustă prea groasă.

Într-o tigaie adâncă sau într-o cratiță, încălzește suficient ulei, la aproximativ 160-170 de grade Celsius. Adaugă cartofii în tranșe mici, fără să aglomerezi vasul. Dacă pui prea mulți deodată, temperatura uleiului va scădea, iar cartofii vor absorbi mai multă grăsime.

Prăjește-i timp de aproximativ 5-7 minute, până când încep să se înmoaie, fără să se rumenească puternic. Scoate-i cu o spumieră și așază-i pe un grătar sau pe un prosop de hârtie.

Pentru o crustă și mai crocantă, poți folosi metoda prăjirii în două etape. După ce cartofii s-au răcorit puțin, încinge din nou uleiul la 180-190 de grade Celsius și prăjește-i încă 2-4 minute, până când capătă o culoare aurie și o crustă crocantă.

La final, scoate-i din ulei și presară sare după gust, cât timp sunt încă fierbinți.

Unul dintre cele mai importante secrete este să nu sari peste etapa de uscare. Apa rămasă pe suprafața cartofilor poate provoca stropirea uleiului și împiedică obținerea unei cruste uniforme.

De asemenea, evită să îi prăjești pe toți deodată și nu îi acoperi imediat după ce i-ai scos din tigaie. Aburul acumulat sub capac îi poate înmuia și poate distruge textura crocantă.

Dacă vrei cartofi cu o crustă mai consistentă, poți ajusta ușor cantitatea de amidon, fără să exagerezi. Pentru un gust suplimentar, îi poți asezona cu boia dulce, usturoi granulat sau ierburi aromatice, imediat după prăjire.

Prin respectarea acestor pași, cartofii vor avea o crustă aurie și crocantă la exterior și un interior moale, pufos și gustos, fiind potriviți atât ca garnitură, cât și ca preparat de sine stătător.