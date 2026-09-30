Scandal uriaș în cantonamentul naționalei Portugaliei, aflată în prezent la Copenhaga pentru confruntarea de joi, programată de la ora 21:45 împotriva Danemarcei. În centrul acestui scandal se află Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani.

Deși selecționerul Jorge Jesus a oferit asigurări că atacantul va fi prezent pe banca de rezerve la meciul cu nordicii, internaționalul portughez nu s-a pregătit alături de grup pentru a treia zi consecutiv. În loc să participe la ședințele colective, acesta a ales de fiecare dată să părăsească arena pentru a efectua antrenamente individuale la sală sau în alte locații, conform gsp.ro.

Tensiunile au escaladat rapid, iar unele publicații din Portugalia, inclusiv sicnoticias.pt, au informat că fotbalistul s-a săturat de statutul pe care îl are și a decis să solicite sosirea avionului personal pentru a părăsi Copenhaga. Potrivit aceleiași surse, aeronava sa are programat un traseu de zbor pe ruta Madrid - Copenhaga și retur chiar în cursul acestei seri.

Ieșirea din cantonament a fost confirmată ulterior de jucător printr-o postare pe contul său de Instagram: „După conferința de presă a echipei naționale și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc cantonamentul echipei naționale. La momentul potrivit, le voi spune tuturor portughezilor adevărul despre motivele care m-au determinat să plec de la echipa națională, căreia m-am dedicat întotdeauna. Acum este momentul să le urez mult succes Portugaliei și tuturor colegilor mei, fără excepție.”

Situația a devenit critică după primele confruntări din actuala campanie din Liga Națiunilor. Cristiano Ronaldo a început ca titular în meciul de debut contra Țării Galilor, câștigat cu 1-0, însă a rămas doar rezervă neutilizată în al doilea joc, încheiat cu victoria Portugaliei în fața Norvegiei, scor 2-1.

În cadrul conferinței de presă desfășurate astăzi, selecționerul Jorge Jesus a anunțat că veteranul va fi din nou rezervă în confruntarea cu Danemarca, urmând ca postul de titular în atac să fie ocupat de Goncalo Ramos. Gravitatea situației l-a determinat pe Pedro Proenca, președintele Federației Portugheze de Fotbal, să călătorească de urgență la Copenhaga în încercarea de a stinge conflictul.

În cadrul întâlnirii cu presa, Jorge Jesus a detaliat modul în care a gestionat relația cu căpitanul echipei și modul în care au decurs discuțiile dintre ei: „I-am spus lui Cris că nu va juca acele două meciuri. M-am gândit că în timpul meciului poate voi avea nevoie de el și se va încălzi. Așa că nu l-am băgat.

Orice jucător, când te încălzești 20 sau 30 de minute, și apoi nu joci, e supărat. Nimeni nu este mulțumit de asta. M-au obligat să vorbesc cu Cris despre un caz care nu era un caz. Cris, în Portugalia se vorbește atât de mult despre faptul că trebuie să vorbim, nu înțeleg ce se întâmplă. Nu era nimic despre care să vorbim. Ceea ce am discutat este ceea ce a spus el la conferința de presă. A spus: «Sunt aici ca tu să decizi. Vrei să joc, voi juca. Vrei să mă duc pe bancă, voi pleca». Președintele a venit, evident, trebuie să fie aici cu echipa. Vorbind despre ceea ce se spunea în Portugalia, voia să știe ce s-a întâmplat. Dar după cină rezolvasem deja problema, ceea ce nu era o problemă”.