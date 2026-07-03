Incendii de vegetație în Portugalia. A fost activat mecanismul de protecție civilă

Guvernul din Portugalia a anunțat vineri activarea mecanismului european de protecție civilă și a acordurilor bilaterale cu Spania și Maroc, în contextul unui val de caniculă care favorizează extinderea incendiilor de vegetație și menține aproape întreg teritoriul țării sub risc ridicat.

Portugalia a activat mecanismul european de protecție civilă și acordurile bilaterale încheiate cu Spania și Maroc pentru a solicita sprijin în intervențiile împotriva incendiilor de vegetație, pe fondul temperaturilor extreme și al riscului ridicat de izbucnire a unor noi focare. Premierul Luis Montenegro a declarat, la finalul ședinței de guvern, că autoritățile au decis să ceară sprijin internațional înainte ca resursele disponibile să fie epuizate.

„Am decis, în acest stadiu, să activăm mecanismul european de protecţie civilă, precum şi acordurile bilaterale cu Spania şi cu Maroc. Nu pentru că abilităţile noastre ar fi epuizate deja, ci pentru că, în situaţia actuală, ansamblul teritoriului nostru este expus unui risc foarte ridicat'', a declarat prim-ministrul Luis Montenegro.

Cel mai amplu incendiu este cel izbucnit în noaptea de miercuri spre joi în nordul Portugaliei, în timpul celui de-al treilea val de caniculă din această vară. Potrivit Autorității Naționale pentru Protecție Civilă, incendiul s-a soldat cu patru victime.

„Sunt trei pompieri răniţi uşor şi un civil rănit grav, cu arsuri'', a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Autorităţii Naţionale pentru protecţie civilă.

Focarul a izbucnit în primele ore ale zilei de joi în comuna Vouzela, din districtul Viseu. Vineri, la intervenție participau aproximativ 1.000 de pompieri, sprijiniți de circa 300 de autospeciale și opt aeronave și elicoptere.

În paralel, alte patru incendii de dimensiuni mai reduse au fost combătute de echipe formate din cel puțin o sută de pompieri pentru fiecare intervenție.

Agenția meteorologică din Portugalia a anunțat că, din cauza vremii foarte calde și secetoase, temperaturile pot ajunge în unele zone până la 44 de grade Celsius.

În aceste condiții, 12 dintre cele 18 districte din Portugalia continentală au fost plasate sub cod roșu de caniculă. Nivelul maxim de alertă va rămâne în vigoare și pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică în mai multe zeci de regiuni.

Incendiile de vegetație afectează Portugalia în fiecare sezon estival, iar autoritățile continuă să fie marcate de tragedia din 2017, când incendiile de pădure au provocat moartea a peste 100 de persoane.