Cristiano Ronaldo, starul portughez, a lăudat forța naționalei Spaniei înaintea confruntării dintre cele două reprezentative din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026. După victoria Portugaliei cu 2-1 în fața Croației, căpitanul lusitan a spus că „La Roja” este una dintre favoritele la câștigarea trofeului și a anticipat un duel extrem de echilibrat.

Portugalia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 după victoria cu 2-1 împotriva Croației, într-un meci disputat la Toronto. În faza următoare, lusitanii vor întâlni Spania, campioana europeană en titre.

Întrebat despre adversarul din optimi, Cristiano Ronaldo a recunoscut valoarea echipei pregătite de selecționerul spaniol și a spus că se așteaptă la un duel foarte dificil.

„Știm că Spania este o candidată la câștigarea Cupei Mondiale. Va fi un meci dificil, așa cum vor fi toate meciurile de acum înainte.”

Atacantul portughez a afirmat că cele două echipe se cunosc foarte bine, motiv pentru care anticipează o confruntare extrem de echilibrată: „Vom fi pregătiți. Îi cunoaștem bine. În opinia mea, va fi un meci foarte disputat și vom vedea ce se va întâmpla.”

Cristiano Ronaldo a fost întrebat și despre starea sa fizică după partida cu Croația, iar răspunsul a fost unul scurt: „Mă simt bine. Echilibrat fizic.”

Veteranul de 41 de ani a evitat însă să vorbească despre obiective pe termen lung și a insistat că Portugalia trebuie să trateze fiecare meci separat: „Scopul nostru a fost să avansăm, să ne gândim la fiecare meci pe rând și să vedem ce se întâmplă.”

Cristiano Ronaldo a contribuit decisiv la calificarea Portugaliei, marcând primul gol al echipei sale în victoria cu 2-1 împotriva Croației. Atacantul a transformat un penalty în minutul 68, iar lusitanii și-au asigurat astfel prezența în optimile de finală.

Meciul dintre Spania și Portugalia se va disputa pe 6 iulie, la Arlington (Texas), pentru un loc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026.