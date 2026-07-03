Portugalia-Croația: 2-1. Ronaldo a spart blestemul, Modrić pleacă în lacrimi după un thriller de 109 minute!

Portugalia merge mai departe! Într-o atmosferă electrizantă pe continentul american, optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 au oferit un duel de proporții epice între doi titani ai fotbalului european.

Portugalia s-a impus în fața Croației cu scorul de 2-1, la capătul unui meci-maraton care a numărat nu mai puțin de 109 minute de joc efectiv. A fost o înfruntare marcată de un dramatism rar întâlnit, decizii VAR cruciale, răsturnări de situație și, în final, prăbușirea dureroasă a speranțelor unei generații croate de aur. O salată cu de toate.

Aceasta este cronica unei nopți magice la Toronto, în care trecutul și viitorul s-au ciocnit pe gazon pentru un loc în sferturile de finală.

Meciul a început sub semnul istoriei și al recordurilor greu de egalat.

Pentru prima dată în întreaga istorie a Cupei Mondiale, doi jucători de câmp de peste 40 de ani au fost căpitani și adversari direcți într-un meci eliminatoriu: Cristiano Ronaldo (41 de ani și 147 de zile) și Luka Modrić (40 de ani și 296 de zile).

Stadionul din Toronto a fost arhiplin, împărțit perfect într-o mare de tricouri în carouri roș-albe și culorile roșu-verde ale lusitanilor.

Prima repriză a aparținut, din punct de vedere al posesiei și al inițiativei, naționalei conduse de Roberto Martínez. Bruno Fernandes l-a testat devreme pe Dominik Livaković, care a salvat spectaculos în minutul 4 la două șuturi consecutive.

Croația, recunoscută pentru capacitatea ei legendară de a suferi în momentele de presiune, s-a apărat într-un bloc defensiv compact, mizând pe contraatacuri tăioase orchestrate de genialul Modrić. Lusitanii au controlat ritmul, însă defensiva croată a rezistat eroic.

Rafael Leão a irosit cea mai mare ocazie a Portugaliei înainte de pauză, trimițând pe lângă poartă dintr-o poziție ideală, lăsând tabela intactă la pauză: 0-0.

Partea a doua a explodat pur și simplu din punct de vedere al intensității. Selecționata Croației a ieșit de la vestiare decisă să nu mai cedeze inițiativa și a dat lovitura în minutul 53. În urma unei faze prelungite, veteranul Ivan Perišić a preluat excelent la colțul lung și a catapultat mingea în plasă, declanșând nebunia în rândul fanilor croați.

Spectacolul a devenit total, iar minutele ce au urmat au fost de-a dreptul halucinante. În minutul 56, Nikola Vlašić a înscris pentru un incredibil 2-0, dar golul a fost anulat rapid pentru o poziție de offside. Doar două minute mai târziu, Portugalia a reacționat furios: Rafael Leão a zguduit bara transversală cu o bombă de la distanță care l-a lăsat pe Livaković spectator.

Văzând că echipa sa își pierde busola și este dominată la mijlocul terenului, selecționerul Roberto Martínez a făcut o schimbare decisivă în minutul 62, printr-o schimbare cvadruplă unică: i-a scos pe Bruno Fernandes, Vitinha, Cancelo și Neto, trimițându-i în teren pe Bernardo Silva, Francisco Conceição, Nelson Semedo și Gonçalo Ramos.

Efectul acestei infuzii de prospețime a fost instantaneu.

În minutul 65, la faza unui corner, arbitrajul video (VAR) a intervenit pentru a semnala o ținere evidentă în careul croat. Centralul a dictat penalty, iar presiunea de pe umerii lusitanilor era uriașă.

Minutul 68: Cristiano Ronaldo își asumă responsabilitatea de la punctul cu var și înscrie cu sânge rece, executându-l pe Livaković. 1-1!

Cu celebrul „Siuuu” răsunând în Toronto, Ronaldo a spart blestemul, marcând primul său gol din carieră în fazele eliminatorii ale unei Cupe Mondiale.

După golul egalizator, meciul a devenit un veritabil carusel de ocazii de ambele părți (end-to-end).

Mateo Kovačić a trecut pe lângă golul turneului, dar execuția sa a lovit bara porții lui Diogo Costa. Portarul portughez a făcut minuni în minutele următoare, salvând incredibil, inclusiv cu fața, la șutul lui Matanović.

Pe de altă parte, tânărul Sucic a văzut și el un gol anulat pentru un offside milimetric în minutul 80. În mod bizar, Martínez a decis să-l înlocuiască pe Ronaldo în minutul 81 cu Rúben Neves, lăsându-l pe Modrić singurul „bunic” de pe teren pentru finalul meciului.

Arbitrul a dictat nu mai puțin de 10 minute de prelungire pentru timpul regulamentar, din cauza întreruperilor și a pauzei de hidratare.

În minutul 94, prospețimea Portugaliei s-a concretizat din nou. Rafael Leão a țâșnit excelent pe flancul stâng, a trimis o centrare perfectă în careu, iar proaspătul introdus, Gonçalo Ramos, s-a înălțat superb deasupra defensivei croate, trimițând o lovitură de cap imparabilă pentru 2-1.

Portugalia — Croația (2-1)

Marcatori I. Perišić (53') / C. Ronaldo (68' pen.), G. Ramos (90'+4')

Locație / Competiție Toronto / Optimi de finală, Cupa Mondială 2026

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Când fanii portughezi sărbătoreau deja, minutul 90+15 a adus faza care va rămâne în istoria acestui turneu. La un ultim asalt disperat al Croației, s-a creat un haos de nedescris în careul lui Diogo Costa, iar Mario Pašalić a reușit să împingă mingea în plasă. Jucătorii croați au izbucnit în lacrimi de bucurie, crezând că au trimis meciul în prelungiri.

Totuși, după minute lungi de analiză VAR care au înghețat suflarea întregului stadion, arbitrul a dictat offside la poziția lui Pašalić. Golul a fost anulat, provocând momente de frustrare extremă în tribune.

Fluierul final, venit după 109 minute de dârzenie și pasiune, a consfințit calificarea Portugaliei, care va merge la Dallas pentru un derby iberic de foc împotriva Spaniei.