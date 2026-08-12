Poziționarea ferestrelor influențează în mod direct consumul de energie al unei locuințe, susțin arhitecții și specialiștii în eficiență energetică.

Orientarea corectă a suprafețelor vitrate poate reduce necesarul de încălzire pe timpul iernii și poate limita supraîncălzirea în sezonul cald, ceea ce se traduce prin facturi mai mici și un confort sporit.

În faza de proiectare a unei case, orientarea construcției și amplasarea ferestrelor sunt considerate elemente esențiale. Chiar dacă performanța tâmplăriei și calitatea geamurilor sunt importante, acestea nu pot compensa complet o orientare nefavorabilă.

Arhitecții recomandă ca principalele spații de locuit, precum livingul și sufrageria, să beneficieze de ferestre orientate spre sud. În emisfera nordică, această poziționare permite pătrunderea unei cantități mai mari de lumină naturală și căldură solară în timpul sezonului rece.

Razele soarelui contribuie la încălzirea naturală a încăperilor pe parcursul zilei, reducând necesarul de funcționare al sistemelor de încălzire. În același timp, lumina naturală abundentă poate diminua consumul de energie electrică pentru iluminat.

Pentru a evita supraîncălzirea în timpul verii, specialiștii recomandă montarea unor elemente de umbrire, precum streșini, pergole, jaluzele exterioare sau copertine, care blochează razele puternice ale soarelui în lunile călduroase.

Ferestrele orientate spre est oferă lumină naturală dimineața, fiind potrivite pentru dormitoare și bucătării. În schimb, după-amiaza aceste încăperi rămân mai răcoroase, ceea ce poate fi un avantaj în perioadele cu temperaturi ridicate.

Orientarea spre vest aduce soare în a doua parte a zilei. Deși acest lucru poate fi plăcut în sezonul rece, vara există riscul ca locuința să se încălzească excesiv, ceea ce poate duce la utilizarea mai frecventă a aparatelor de aer condiționat.

Ferestrele orientate spre nord primesc cea mai puțină lumină directă pe parcursul anului. Din acest motiv, camerele aflate pe această latură pot necesita mai multă încălzire și iluminat artificial.

Totuși, această orientare este apreciată pentru lumina constantă și difuză, motiv pentru care este preferată uneori în birouri sau ateliere.

Nu doar orientarea, ci și suprafața vitrată influențează eficiența energetică a unei clădiri. Ferestrele foarte mari pot aduce un aport solar important, dar pot genera și pierderi semnificative de căldură dacă nu sunt realizate cu tâmplărie performantă și geam termoizolant.

Arhitecții recomandă un echilibru între dimensiunea ferestrelor, orientarea acestora și nivelul de izolație al locuinței. În plus, utilizarea geamurilor cu două sau trei foi de sticlă și a ramelor cu performanțe ridicate contribuie la reducerea transferului termic.

Specialiștii subliniază că eficiența energetică începe încă din etapa de proiectare. O orientare bine gândită a ferestrelor, combinată cu o izolație corespunzătoare și sisteme eficiente de umbrire, poate reduce consumul de energie atât pentru încălzire, cât și pentru răcire.

Pe termen lung, aceste soluții contribuie la diminuarea costurilor de exploatare ale locuinței, la creșterea confortului interior și la un consum mai responsabil de energie.