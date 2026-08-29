Un laptop poate funcționa ani de zile fără probleme majore, însă câteva obiceiuri aparent inofensive îi pot reduce durata de viață și pot provoca defectarea unor componente costisitoare, potrivit informațiilor furnizate de Apple.

Supraîncălzirea, praful, bateria folosită necorespunzător și lipsa actualizărilor sunt printre cele mai frecvente probleme.

Modul în care este folosit și întreținut un laptop influențează direct starea bateriei, a sistemului de răcire, a hard diskului sau SSD-ului și a altor componente interne.

Unele probleme apar treptat și pot trece neobservate până când dispozitivul începe să funcționeze mai lent sau să se oprească neașteptat.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este utilizarea laptopului pe suprafețe moi, precum patul, canapeaua sau o pătură.

Materialele textile pot acoperi orificiile de ventilație aflate, de regulă, în partea inferioară sau laterală a dispozitivului. Aerul cald nu mai este eliminat eficient, iar temperatura componentelor interne poate crește.

Supraîncălzirea repetată poate afecta în timp procesorul, placa grafică și bateria. Pentru utilizarea zilnică, laptopul ar trebui așezat pe o suprafață dură și plană, care permite circulația aerului.

Praful este unul dintre principalii inamici ai unui laptop. În timp, particulele se pot acumula în ventilatoare și în sistemul de răcire, reducând capacitatea dispozitivului de a elimina căldura.

Un semn frecvent este ventilatorul care funcționează aproape permanent sau laptopul care devine foarte fierbinte chiar și în timpul unor activități simple.

Curățarea periodică a sistemului de răcire poate preveni aceste probleme. În cazul dispozitivelor mai vechi, operațiunea este recomandată să fie făcută cu atenție sau într-un service specializat.

Temperaturile ridicate sunt printre factorii care pot accelera degradarea bateriei. Lăsarea laptopului în mașină, în bătaia directă a soarelui sau într-un spațiu foarte cald poate afecta celulele bateriei.

De asemenea, utilizarea unui încărcător deteriorat sau incompatibil poate crea probleme de alimentare.

Laptopurile moderne au sisteme care gestionează încărcarea bateriei, însă producătorii recomandă folosirea încărcătoarelor originale sau compatibile, certificate pentru modelul respectiv.

Actualizările sistemului de operare și ale programelor nu aduc doar funcții noi. Unele corectează probleme de securitate, erori care pot afecta stabilitatea sistemului și incompatibilități între componente.

Amânarea permanentă a actualizărilor poate lăsa laptopul vulnerabil în fața unor probleme de securitate și poate afecta funcționarea anumitor aplicații.

Este importantă însă și verificarea sursei actualizărilor. Programele și driverele ar trebui descărcate, pe cât posibil, de pe site-urile oficiale ale producătorilor.

Un laptop care are aproape complet ocupat spațiul de stocare poate deveni mai lent și poate întâmpina probleme în timpul actualizărilor.

Sistemul de operare are nevoie de spațiu pentru fișiere temporare, actualizări și alte procese. Documentele, fotografiile sau programele care nu mai sunt folosite ar trebui eliminate sau mutate într-un spațiu extern.

Verificarea periodică a fișierelor mari poate ajuta la menținerea unui nivel suficient de spațiu liber.

Laptopurile sunt vulnerabile la șocuri, în special în timpul transportului. O lovitură puternică poate deteriora carcasa, ecranul, balamalele sau componentele interne.

Riscul este mai mare în cazul dispozitivelor care folosesc încă hard diskuri mecanice, deoarece acestea conțin piese mobile.

O husă sau un compartiment special protejat poate reduce riscul deteriorării în timpul transportului.

O cafea vărsată accidental poate provoca una dintre cele mai costisitoare probleme. Lichidele pot ajunge rapid la tastatură și la componentele interne.

În cazul unui incident, laptopul trebuie oprit cât mai repede și deconectat de la sursa de alimentare. Pornirea repetată a dispozitivului după contactul cu lichid poate crește riscul unui scurtcircuit.

De asemenea, firimiturile și praful acumulat în tastatură pot afecta în timp funcționarea anumitor taste.