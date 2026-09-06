Când e cazul să pornești din nou centrala. Cum alegi momentul după lunile de vară

Primele nopți mai reci de toamnă aduc în fiecare an aceeași întrebare: când este momentul potrivit să pornești din nou centrala după lunile de vară? Unii așteaptă până în octombrie, în timp ce alții pornesc încălzirea imediat ce temperaturile încep să scadă în septembrie.

În realitate, nu există o dată universal valabilă. Mai importantă decât ziua din calendar este temperatura din interiorul locuinței și nivelul de confort al celor care trăiesc acolo. Specialiștii recomandă ca termostatul unei locuințe să fie setat, în general, între 18 și 21 de grade Celsius, în funcție de temperatura la care oamenii se simt confortabil.

O zi rece de septembrie nu înseamnă automat că trebuie pornită încălzirea pentru tot sezonul.

O locuință bine izolată poate păstra căldura mult timp chiar dacă temperaturile exterioare scad. În schimb, într-un apartament sau într-o casă în care se pierde rapid căldura, temperatura interioară poate coborî mult mai repede. Din acest motiv, termometrul din cameră oferă o informație mai relevantă decât prognoza meteo.

Potrivit Energy Saving Trust, încălzirea poate fi pornită atunci când începi să simți frigul în locuință. Organizația arată că valoarea potrivită pentru termostat se situează, pentru majoritatea persoanelor, între 18 și 21°C. Cu alte cuvinte, dacă în casă sunt încă 21-22°C și temperatura este confortabilă, nu există un motiv practic pentru a porni centrala doar pentru că a început luna septembrie.

Dacă însă temperatura interioară începe să scadă spre 18°C și apare senzația de frig, încălzirea poate deveni necesară.

Ideea că încălzirea trebuie pornită într-o anumită zi din septembrie sau octombrie este mai degrabă un obicei decât o regulă. Experții arată că este frecvent vehiculat pragul de aproximativ 15°C pentru temperatura exterioară, în sensul că oamenii încep să folosească mai des încălzirea atunci când temperaturile de afară coboară constant sub această valoare. Totuși, aceștia subliniază că o perioadă rece poate determina folosirea centralei și mai devreme.

Contează inclusiv orientarea locuinței, izolarea, etajul, dimensiunea camerelor și cât de mult soare intră în timpul zilei. Două apartamente din același oraș pot avea, în aceeași zi, temperaturi interioare foarte diferite.

Pentru majoritatea oamenilor, intervalul recomandat de Energy Saving Trust este de 18-21°C. Nu înseamnă însă că fiecare locuință trebuie menținută permanent la 21°C.

Principiul este ca termostatul să fie setat la cea mai mică temperatură la care locatarii se simt confortabil. Pentru cineva aceasta poate fi 19°C, iar pentru altcineva 21°C.

Un termostat de cameră funcționează simplu: centrala pornește atunci când temperatura scade sub valoarea stabilită și se oprește după ce temperatura dorită este atinsă. Din acest motiv, dacă termostatul este reglat corect, încălzirea poate fi activată pentru sezon fără ca centrala să funcționeze permanent. Energy Saving Trust explică faptul că, atunci când comenzile sunt setate corespunzător, centrala nu pornește decât atunci când temperatura locuinței scade suficient de mult.

O greșeală frecventă este setarea termostatului la 24-25°C atunci când casa este rece, în speranța că încăperile se vor încălzi mai repede.

Ridicarea temperaturii dorite nu face însă centrala să încălzească locuința mai rapid. Sistemul va continua pur și simplu să funcționeze mai mult, până când ajunge la temperatura setată.

Într-o locuință în care 20-21°C sunt suficiente pentru confort, setarea unei temperaturi mult mai ridicate poate duce doar la un consum suplimentar. Este recomandată folosirea celei mai mici temperaturi confortabile și arată că inclusiv reducerea termostatului cu un singur grad poate diminua consumul de energie.

În cazul unei centrale clasice cu boiler, răspunsul este, în general, nu. Menținerea încălzirii pornite permanent consumă mai multă energie decât folosirea ei în perioadele în care locuința are nevoie efectiv de căldură. Specialiștii recomandă ca încălzirea să fie programată în funcție de programul persoanelor care locuiesc în acel apartament sau casă. De exemplu, poate porni cu aproximativ o jumătate de oră înainte de trezire și poate fi oprită înainte de culcare.

Dacă locuința rămâne goală timp de mai multe ore, temperatura poate fi redusă sau încălzirea poate fi programată astfel încât să nu funcționeze inutil.

Regula este diferită în cazul pompelor de căldură, care funcționează mai eficient prin menținerea unei temperaturi relativ constante.

Chiar dacă temperaturile sunt încă suficient de ridicate și centrala nu trebuie folosită zilnic, începutul toamnei este un moment potrivit pentru o verificare. Energy Saving Trust recomandă pornirea pentru scurt timp a centralei care a fost oprită pe perioada verii, pentru a vedea dacă sistemul funcționează normal înainte de venirea frigului.

Tot acum pot fi verificate caloriferele. Dacă unele nu se încălzesc uniform, poate fi necesară aerisirea acestora.

Zona din jurul radiatoarelor ar trebui, de asemenea, să fie liberă, astfel încât mobilierul sau obiectele voluminoase să nu împiedice circulația aerului cald.

Așadar, centrala nu trebuie pornită automat la începutul lunii septembrie sau la prima zi rece. Un reper mai util este temperatura din interior. Dacă locuința rămâne confortabilă, încălzirea poate aștepta. Atunci când temperatura începe să scadă spre zona de 18°C și apare senzația de frig, este momentul în care centrala începe să-și găsească din nou utilitatea.