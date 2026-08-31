Cum va fi vremea în primele zile din septembrie

Administrația Națională de Meteorologie anunță o vreme schimbătoare în primele zile din septembrie, cu episoade de instabilitate atmosferică, scăderi temporare de temperatură și o nouă încălzire spre finalul săptămânii. În mai multe regiuni sunt prognozate ploi, descărcări electrice și grindină, iar de sâmbătă vremea va deveni din nou caniculară în vest și sud-vest, cu maxime de până la 35 de grade.

În noaptea de luni spre marți, 31 august – 1 septembrie, vremea va deveni instabilă în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei.

Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 40-50 km/h. Izolat va exista și posibilitatea apariției grindinei cu diametre de 1-2 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp, iar izolat pot depăși 20-25 l/mp. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în sudul Banatului.

În București, vremea va fi senină pe timpul nopții, iar temperatura minimă se va situa între 14 și 17 grade.

Marți, vremea se va răci ușor în vestul, centrul și nordul țării, însă va rămâne călduroasă în regiunile vestice și sudice.

În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei este prognozat disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor varia între 24 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în sud-vestul Munteniei.

Vremea va fi instabilă în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și rafale de 40-50 km/h.

Izolat va cădea grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 20-25 l/mp. În București, vremea va rămâne călduroasă, cu o maximă de 32-33 de grade. În a doua parte a nopții sunt posibile ploi slabe, de 1-3 l/mp.

Miercuri, vremea va continua să fie călduroasă în vest și sud și pe alocuri în celelalte regiuni. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei se va menține disconfortul termic ridicat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, iar cele mai ridicate valori sunt prognozate în extremitatea de sud și sud-vest. Vor fi averse și descărcări electrice local la munte și în sud și pe arii restrânse în est și vest. Izolat, cantitățile de precipitații vor ajunge la 10-20 l/mp și vor exista condiții de grindină.

În București, vremea va fi în continuare călduroasă, cu o maximă de 31-32 de grade. Sunt posibile ploi slabe la începutul zilei, iar în a doua parte a nopții va crește probabilitatea de averse și descărcări electrice.

Joi, vremea se va răci față de ziua precedentă, iar temperaturile maxime se vor situa, în general, între 22 și 30 de grade.

Pe parcursul zilei sunt prognozate averse și descărcări electrice în sudul și estul țării, pe arii restrânse în centru și izolat în celelalte regiuni. Pe alocuri, cantitățile de apă pot depăși 10-20 l/mp și vor exista condiții de grindină. În timpul ploilor, rafalele de vânt vor ajunge, în general, la 40-50 km/h.

Și în București vremea se va răci, iar temperatura maximă va coborî la 26-28 de grade. Pe parcursul zilei sunt prognozate averse și descărcări electrice, cu cantități de apă de aproximativ 5-10 l/mp.

Vineri, vremea va fi în general apropiată de normalul perioadei, deși în Câmpia de Vest și Câmpia Română temperaturile vor rămâne ridicate.

După-amiaza și seara vor apărea averse și descărcări electrice în Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali, local în Moldova, estul Transilvaniei și Dobrogea și pe suprafețe restrânse în Muntenia.

La munte, vântul va avea rafale de 65-75 km/h pe creste, iar temperaturile maxime se vor situa, în general, între 25 și 30 de grade.

În București, vremea va aduce temperaturi de 27-29 de grade, cu posibilitatea unor averse slabe și de scurtă durată după-amiaza.

Sâmbătă, vremea se va încălzi în toate regiunile, iar temperaturile vor deveni ridicate pe arii extinse.

În vestul și sud-vestul țării există o probabilitate ridicată de caniculă și disconfort termic. Maximele vor ajunge la 29-35 de grade.

Vremea va fi predominant senină în cea mai mare parte a țării, cu posibile ploi de scurtă durată în nord și nord-est. La munte, în special în masivele nordice, rafalele de vânt vor ajunge la 70-90 km/h.

În București, vremea va deveni din nou călduroasă, cu o maximă de 31-32 de grade și cer mai mult senin.

Duminică, vremea va rămâne călduroasă în vest și sud, iar izolat va fi caniculă în Lunca Dunării.

Temperaturile vor scădea ușor față de ziua precedentă, iar maximele vor fi în general cuprinse între 26 și 33 de grade.

În a doua parte a zilei sunt prognozate averse și descărcări electrice pe alocuri în Carpații Orientali și pe arii restrânse în Carpații Meridionali.

În București, vremea va rămâne călduroasă și predominant senină, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 30 de grade.

Luni, vremea va deveni călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în vest există o probabilitate ridicată de caniculă și disconfort termic.

Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 și 35 de grade. Temperaturile minime vor fi, în cea mai mare parte a țării, între 15 și 20 de grade.

În București, vremea va fi călduroasă, cu 31-32 de grade, cer predominant senin și o minimă de 17-18 grade.

Potrivit estimării ANM pentru intervalul 8-11 septembrie, vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor și va fi caniculară, cu disconfort termic, mai ales în vestul și sudul țării.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în zonele montane.

În București, vremea călduroasă va persista, iar probabilitatea de precipitații va rămâne redusă.